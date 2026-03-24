Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Захариев е новият главен методист на футболния ЦСКА

24 Март, 2026 15:51, обновена 24 Март, 2026 15:55 326 0

  • христо захариев-
  • методист-
  • цска

Снимка: ЦСКА
Милен Ганев

ЦСКА официално назначи Христо Захариев за главен методист на Академията, това обявиха от официалния сайт на клуба.

През последните месеци той е част от структурата на "армейците", като активно познава в детайли вътрешните процеси в Академията и участва в оперативното управление и методическото ѝ развитие.

Христо Захариев е добре познато име в ЦСКА като през годините натрупа сериозен опит като анализатор и помощник-треньор, предава Топспорт.

Работи в Академия ЦСКА и в отбора до 19 години в периода януари 2020 - август 2021 г., а през 2022 г. отново се завърна в клуба като анализатор, включително и в мъжкия представителен отбор. Част е и от щаба на Алън Пардю по време на престоя на специалиста начело на първия тим.

Професионалният му път включва още международен опит като анализатор в Арис Солун, както и работа в различни клубове в България - като помощник-треньор в Беласица (Петрич), Литекс и Монтана, както и кондиционен треньор в Левски Лом. През септември 2025 г. бе част и от щаба на втория и третия отбор на ЦСКА.

Христо Захариев преминава обучения и лицензионни програми във Великобритания, а през 2019 г. специализира в Барселона, Испания.

Назначението му за главен методист е част от дългосрочната стратегия на ЦСКА за надграждане на методическата рамка в Академията, уеднаквяване на игровите принципи във всички възрастови групи и внедряване на съвременни анализаторски и тренировъчни практики.

Клубът пожелава успех на Христо Захариев в новата му отговорна роля и вярва, че неговите знания, международен опит и познаване на вътрешната структура, ще допринесат за устойчивото развитие на младите таланти в Академия ЦСКА.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове