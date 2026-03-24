Евертон Бала: В мачовете с Лудогорец ни липсва спокойствието пред гола

Евертон Бала сподели, че в момента е фокусиран изцяло върху Левски, след като нападателят спечели наградата за Играч на месец февруари. Той заяви, че няма търпение да разбере какво ще му поднесе съдбата след края на сезона.

"За мен е чест и съм много щастлив да спечеля тази награда. Използвам възможността и да поздравя специално Левски и всички привърженици. Изключително сме щастливи за нашия капитан. Мога да завърша с думите "Само Левски" и съм изключително щастлив. Надявам се да продължавам така, даже и по-добре", говори Бала.

"Уверявам ви, че ние работим сериозно върху всички фактори. Не мисля, че последните 2-3 мача сме изпитвали затруднения и като просто не сме вкарвали много голове, това ще ни се се отрази за бъдещето представяне. В отбора имаме големи футболисти, много добри играчи са събрани. Те знаят да вкарват голове, да подават и как да се държат на терена. Като не сме отбелязвали достатъчно голове, то е ясно, че работим да го подобрим. Не мисля, че това някак ще повлияе върху нашата увереност", допълни той.

"Най-важното е винаги да показваш добра форма и да поддържаш добро ниво. Извън терена трябва да се представяш добре, за да се представяш добре и на терена. Искам да ви се извиня, че отговорът ми няма да ви задоволи, но аз винаги мисля какво се случва в настоящия момент. Това, което изживявам в момента в Левски, ме кара да мисля само за тях и съм фокусиран върху настоящето. Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата", споделя още нападателят.

"Моят прякор идва от юношеските ми години. Имам приятели, с които по-късно играх в предишния си отбор, и ме питаха защо не си сложа Бала до името си (б.р. "bala" на португалски означава куршум), много съм бил бърз. Казаха ми да си сложа поне в социалните мрежи и за да уважа чувството ми за хумор си казах, че ще го оставя за един месец. Един месец никой не ми казваше Евертон, само Бала. От тогава си остана този прякор. Сега повече го асоциирам със силата на моя удар, но дойде от скоростта. Бях много бърз. Днес предпочитам да ме свързват със силата на моя удар, тъй като има доста по-бързи футболисти от мен. Със сигурност голът е важен, защото знаехме че ще е труден мач (б.р. попадението му срещу Локомотив София).

Да започнем двубоя с такъв гол, какъвто отбелязах... До момента смятам, че това е най-красивият ми гол. Може би това, което ни липсва в мачовете срещу Лудогорец, е спокойствието пред гола. В тези мачове трябва да отбележиш попадение. Много пъти се случва така да имаш 2-3 ситуации, не успяваш да отбележиш, противникът успява да вкара от една ситуация и така. Специално в мачовете с Лудогорец, може би малко опит и спокойствие пред гола ни липсва. Ясно е че тази дума я използваме в разговорите между нас и това е нормално. Знаем за огромната възможност, която се открива пред нас. Но както чухте и от Костадинов, това го казва и нашият треньор, ще го кажа и аз - мач за мач, ден за ден. Дотук всички мачове бяха трудни, ще стават и все по-трудни.

В ситуацията, в която се намираме, точките, които спечелихме, отборите ще играят още по-затворено. Трябва да се подготвим. Определено съзнаваме каква възможност се открива пред нас. Надявам се да постигнем голямата цел в края на шампионата. Най-важен е футболният език. Всеки ден, всички се разбираме много добре. Климатът е доста лек и приятен в съблекалнята. Обстановката в съблекалнята дава отражение на представянето ни на терена. Винаги си готов да се раздадеш и да помогнеш на своя съотборник. Най-важна е футболната лексика. Всички сме много сплотени", завърши Бала.