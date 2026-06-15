Втора лига остава с два отбора по-малко

Локомотив Мездра няма да се състезава във Втора професионална лига през следващия сезон. Решението бе официално потвърдено от изпълнителния директор на клуба Андриян Димитров, който разкри пред Football24, че "железничарите" ще продължат участието си в Северозападната Трета лига.

"Не успяхме да се справим с кратките срокове и след множество разговори с кмета и потенциални спонсори, стигнахме до извода, че не можем да поемем този риск. Основната причина, разбира се, е финансовата тежест", сподели Димитров.

Той подчерта, че изискванията за участие във Втора лига са твърде високи за възможностите на клуба в момента.

Въпреки разочарованието, ръководството на Локомотив Мездра не губи мотивация. "Ще продължим да се борим за челните позиции в Северозападната Трета лига, както правихме и досега", увери директорът. Клубът ще насочи усилията си към стабилизиране и развитие на местно ниво, докато не се появят по-добри условия за изкачване в по-горна дивизия.

Локомотив Мездра е вторият отбор, който се отказва от участие във Втора лига този сезон, след като Черноморец Балчик – шампион на Североизточната Трета лига – също се оттегли поради сходни причини. Тези събития поставят под въпрос устойчивостта на втория ешелон на българския футбол и подчертават необходимостта от по-голяма подкрепа за амбициозните клубове извън елита.