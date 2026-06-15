Koenigsegg отново поставя рекорди (ВИДЕО)

Koenigsegg отново се отличи, като се възползва от домашната си писта на летището в Енгелхолм, за да постигне нов рекорд. Поставен на 6 юни, за да съвпадне с честванията по повод националния празник на Швеция, Jesko Absolut официално затвърди мястото си в автомобилната история, като той се превърна в първия серийно произвеждан автомобил, разрешен за движение по пътищата, който премина границата от 300 км/ч след старт от място на разстояние от четвърт миля.

С фабричния тест пилот Маркус Лунд в кокпита, това чудовище със задно задвижване прелетя покрай отметката за четвърт миля с изумителните 305,39 км/ч (189,76 мили/ч). Вместо да отпусне педала, Лунд остави крака си забит в пода, за да постигне втори пореден рекорд на отсечката от половин миля, регистрирайки зашеметяваща скорост от 373,87 км/ч (232,31 мили/ч). И двете исторически постижения бяха напълно потвърдени чрез независима телеметрия от Racelogic, което дава абсолютна легитимност на твърденията на компанията за скоростта. Данните от пробега разкриват още, че Jesko Absolut се нуждае от едва 2,35 секунди, за да достигне 100 км/ч (62 mph) от пълно спиране, докато без усилие достигна 300 км/ч (186 mph) само за 8,3 секунди.

Това, което прави тази производителност наистина удивителна, е липсата на съвременни трикове. Jesko Absolut предава колосалната си мощност изключително към задните колела, като пренебрегва предимствата при стартиране на задвижването на всички колела и мигновения въртящ момент на тежките хибридни батерии. Освен това този рекорден спринт беше изпълнен на напълно неподготвена писта, като бяха използвани стандартни гуми за клиенти, съгласно фабричните спецификации. Добавяйки нотка небрежна дързост към механичната мощ, видеозаписът от борда улавя как Лунд спокойно стабилизира хиперколата за милиони долари с едната ръка, докато с другата държи мобилен телефон.

За щастливците-мултимилионери, които държат Jesko Absolut скрит в климатизирано убежище, този спринт носи преки ползи. Прецизните прекалибрирания на софтуера за задвижващия механизъм и сцеплението, използвани за този блиц на пистата, се включват в безжична актуализация, позволяваща на настоящите автомобили на клиентите да отключат същата жестокост в права линия. Това безмилостно ускорение се дължи изцяло на светкавичните превключвания на патентованата от Koenigsegg деветстепенна скоростна кутия Light Speed Transmission. Кутията координира превключванията толкова безпроблемно, че V8 с двойна турбина успя да постигне спринт от 100 до 200 км/ч (62 до 124 mph) за абсурдните 2,53 секунди.