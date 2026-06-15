ЦСКА демонстрира впечатляващ напредък по реновацията на стадион "Българска армия" - ВИДЕО

Стадион "Българска армия" се преобразява с бързи темпове, а ръководството на ЦСКА не пропусна да сподели с феновете най-новите успехи по обновяването на съоръжението. В специално видео, разпространено от клуба, ясно се вижда как върху цялата площ на терена вече се полагат съвременни изкуствени влакна – ключова стъпка към модернизацията на игралната повърхност.

Ето какво съобщиха от клуба:

"„Българска армия“ ще разполага с терен според най-добрите образци в световен мащаб. Ирландската компания SIS Pitches – световен лидер в изграждането на висококачествени футболни терени – приложи изключителните си технологични решения за подготовката на тревното покритие на нашия дом.

В последните часове специални машини започнаха да „пришиват“ снопчета с изкуствени влакна по цялото покритие на терена на „Армията“, които ще гарантират изключителната устойчивост и качество на игрището. Работата ще продължи денонощно до покриването на целия терен.

Благодарение на хибридната комбинация между естествена трева и изкуствено покритие, „Армията“ ще разполага с терен, отговарящ на най-високите международни стандарти, които покриват изискванията за най-големите футболни форуми!"