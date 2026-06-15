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ЦСКА демонстрира впечатляващ напредък по реновацията на стадион "Българска армия" - ВИДЕО

ЦСКА демонстрира впечатляващ напредък по реновацията на стадион "Българска армия" - ВИДЕО

15 Юни, 2026 18:57 725 5

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Започна монтирането на модерни изкуствени влакна върху игралното поле – клубът публикува видео с последните промени

ЦСКА демонстрира впечатляващ напредък по реновацията на стадион "Българска армия" - ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стадион "Българска армия" се преобразява с бързи темпове, а ръководството на ЦСКА не пропусна да сподели с феновете най-новите успехи по обновяването на съоръжението. В специално видео, разпространено от клуба, ясно се вижда как върху цялата площ на терена вече се полагат съвременни изкуствени влакна – ключова стъпка към модернизацията на игралната повърхност.

Ето какво съобщиха от клуба:

"„Българска армия“ ще разполага с терен според най-добрите образци в световен мащаб. Ирландската компания SIS Pitches – световен лидер в изграждането на висококачествени футболни терени – приложи изключителните си технологични решения за подготовката на тревното покритие на нашия дом.

В последните часове специални машини започнаха да „пришиват“ снопчета с изкуствени влакна по цялото покритие на терена на „Армията“, които ще гарантират изключителната устойчивост и качество на игрището. Работата ще продължи денонощно до покриването на целия терен.

Благодарение на хибридната комбинация между естествена трева и изкуствено покритие, „Армията“ ще разполага с терен, отговарящ на най-високите международни стандарти, които покриват изискванията за най-големите футболни форуми!"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Делю Хайдутин

    7 0 Отговор
    Каква реновация?Нали строят нов стадион?

    19:00 15.06.2026

  • 2 Бай Брадър

    1 0 Отговор
    Нашите футболисти и българският спорт кучета са ги яли при тези мафиотски правителства постоянно придават мачовете защото са продажен народ

    19:12 15.06.2026

  • 3 Питам

    3 0 Отговор
    Как така реновация, това е тотално нов строеж, май става въпрос за някакво софийско Баба Алино.

    19:17 15.06.2026

  • 4 Левски 1914

    4 3 Отговор
    На армията ще играе доведения Литекс, който играе с лиценза на Етрополе, цска ако имаше пари нямаше да ФАЛИРА

    Коментиран от #5

    19:18 15.06.2026

  • 5 Температурите се покачиха!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    И глупостите ти заваляха!

    19:36 15.06.2026

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