Килиан Мбапе с амбициозно обещание към брат си преди Световното първенство

Килиан Мбапе, един от най-ярките таланти на световния футбол и гордостта на Франция, разкри, че е решен да усъвършенства играта си в защита. В навечерието на предстоящото Световно първенство, нападателят на Реал Мадрид получи неочаквано предизвикателство – този път не от съперник на терена, а от собствения си брат.

По време на специално интервю, в което Килиан отговаряше на въпроси от близки и съотборници, неговият по-малък брат Етан Мбапе, полузащитник на Лил, го изненада с остроумно питане: „Пожелавам ти страхотно представяне на Мондиала! Но имам един въпрос – ще започнеш ли най-накрая да се връщаш в защита и да пресираш противника?“

В отговор на тази закачка, Килиан не скри усмивката си, но бързо стана сериозен: „Винаги съм бил критичен към себе си и знам, че трябва да направя следващата стъпка. За мен е от ключово значение да подобря защитните си действия – това е важно за успеха на отбора. Ще започна още от това Световно първенство, защото целта ни е ясна – искаме да триумфираме. Готов съм да дам всичко от себе си, за да постигнем победата!“

С тези думи Мбапе ясно показа, че е готов да се развива и да поеме нови отговорности на терена. Феновете на „петлите“ могат да очакват не само зрелищни голове, но и повече отдаденост в защита от своя любимец.