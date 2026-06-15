Новини
Спорт »
Бг футбол »
Асен Чандъров стана футболист на Ботев Пловдив

Асен Чандъров стана футболист на Ботев Пловдив

15 Юни, 2026 19:21 450 0

  • асен чандъров-
  • селекция-
  • ботев пловдив-
  • канарчетата-
  • софия-
  • българския футбол-
  • септември софия-
  • левски софия-
  • черно море

Договорът е за 2 години

Асен Чандъров стана футболист на Ботев Пловдив - 1
Снимка: Ботев Пловдив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Асен Чандъров е второто попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив. Полузащитникът подписа 2-годишен договор с опция за удължаване с „канарчетата“.

Асен Чандъров е роден на 13 ноември 1998 година в София. Халфът има солиден опит в българския футбол – 127 мача за Септември София и 52 мача за Левски София.

За последно Чандъров бе част от отбора на Черно море, където изигра 39 мача, в които записа 5 попадения и 1 асистенция.

Това ще бъде втори престой за 27-годишния футболист в най-стария футболен клуб в България, след като носи екипа на „канарчетата“ през лятото на 2016 година.

Асен Чандъров ще играе с номер 10 в Ботев Пловдив.

Ето какво заяви пред клубната медия той:

"Горд съм, че ще нося фланелката на Ботев Пловдив. Идвам с много мотивация и желание за работа. Ще се раздавам във всеки мач и ще направя всичко възможно, за да помогна на отбора. Очаквам с нетърпение да ви видя по трибуните и да бъдете нашият 12-и играч във всеки мач. До скоро!"


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове