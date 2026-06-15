Тунизийският национален отбор остана без треньор след катастрофален старт на Световното първенство

Националният селекционер на Тунис - Сабри Ламуши бе освободен от длъжност само часове след злощастния дебют на Мондиал 2026.

Африканските медии гръмнаха с новината, макар официално потвърждение от местната футболна федерация все още да липсва.

Снощи Тунис преживя истински футболен кошмар на световната сцена, след като отстъпи с унизителното 1:5 срещу Швеция в първия си мач от груповата фаза на Световното първенство, което тази година се провежда в Канада, САЩ и Мексико. Разочароващото представяне на "Карталините" предизвика буря от критики и доведе до светкавични промени в треньорския щаб.

В момента не е ясно дали помощниците на Ламуши ще останат в отбора за предстоящите срещи от турнира, нито кой ще поеме тежката задача да изведе Тунис напред в надпреварата. Феновете и анализаторите очакват с нетърпение официално изявление от федерацията, което да хвърли светлина върху следващите стъпки.

Любопитен факт е, че това не е първият подобен случай в историята на световните първенства. През 1998 г. Тунис вече е уволнявал селекционер по време на Мондиал – тогава поста напуска Хенрик Касперчак. Същата година Южна Корея се разделя с Ча Бум-кун. Последният подобен инцидент бе през 2018 г., когато испанският национален отбор освободи Юлен Лопетеги непосредствено преди началото на турнира.