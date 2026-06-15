Тяло на мъж е открито в изгорял автомобил на пътя Батак – Доспат

Овъглено тяло е открито в изгорял автомобил на пътя Батак – Доспат, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. Сигналът за горящ лек автомобил „Фолксваген Голф Плюс“, собственост на 50-годишен мъж от Пазарджик, е подаден снощи около 20:50 часа.
По първоначални данни автомобилът се е възпламенил по време на движение, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е спрял в подпорна стена.
За БТА говорителят на полицията Елена Стоилова посочи, че инцидентът е станал на път II-37 Батак – Доспат, при км 204+290, на около 15 километра преди град Доспат. Свидетели на инцидента са станали пътуващи в друг автомобил, които видели срещу себе си движеща се горяща кола и подали сигнал на телефон 112.
Горящият автомобил е загасен от екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Доспат. При извършения оглед на шофьорското място е открито овъглено тяло.
Извършват се процесуално-следствени действия за установяване самоличността на починалия и причините за възпламеняването на автомобила. Тялото е транспортирано в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян за извършване на аутопсия. По случая е започнато разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Досиетата Хъ
14:21 15.06.2026
2 Лена
То загиналите за миналата седмица са 10,а
изгорелите от КАТ, хиляди!
Дремеджиев, води специализирана, поредна акция на изгорелите! Жалка България, вече близо два месеца, промяна никаква няма! От зле, че по-зле!
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