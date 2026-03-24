Левски се класира за полуфиналите в мъжката Суперлига по волейбол

Шампионът Левски се класира за полуфиналните плейофи в мъжката волейболна Суперлига.

"Сините“ спечелиха четвъртфиналната си серия срещу Монтана с 2-0 успеха.

В мач №2 от серията, който се изигра в зала "Младост“ в Монтана, играчите на Николай Желязков победиха с 3:2 гейма (25:22, 21:25, 25:14, 20:25, 15:11).

За Левски най-резултатен в мача в Монтана бе Тодор Скримов със 17 точки. Юлиан Майсиг добави 16. Светослав Гоцев реализира 12.

За селекцията на Димитър Божилов страхотен мач направи Александър Митков, който приключи с 24 точки. Павел Душков реализира 8.