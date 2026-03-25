Футболните ни национали до 19 излизат срещу Англия в първи мач към Евро 2027

Националният отбор на България до 19 години стартира днес квалификациите си за Европейското първенство в Чехия през 2027 г.

Селекцията на Атанас Рибарски се изправя срещу Англия в 13:00 часа българско време, като двубоят ще се проведе в Хърватия.

България е в Група 5 на Лига "А" на първия кръг от пресявките, като останалите два отбора в групата са Испания и Хърватия.

Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига "А" на надпреварата, а четвъртите ще заминат за Лига "Б", което запазва шансовете им за класиране, но при по-сложни обстоятелства. Квалификациите завършват с трети кръг, където победителите от седемте групи се класират за Европейското.