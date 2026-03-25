Фернандо Алонсо стана баща за първи път

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо вече е част от клуба на бащите във Формула 1, след като по-рано тази седмица неговата партньорка в живота Мелиса Хименес роди първото дете на двойката, съобщава BBC.

Поради тази причина испанецът ще пристигне малко по-късно в Япония, където този уикенд ще се проведе третият кръг за сезон 2026 в световния шампионат. Той няма да бъде на „Сузука“ за утрешния медиен ден, но ще бъде на пистата за втората тренировка в петък, тъй като още в понеделник от Астън Мартин обявиха, че Алонсо ще бъде заменен от Джак Крауфорд за първите 60 минути за подготовка в Страната на изгряващото слънце.

Алонсо, който през лятото ще навърши 45 години, става четвъртият баща сред настоящите пилоти във Формула 1. Освен него деца имат още Нико Хюлкенберг, Серхио Перес и Макс Верстапен.