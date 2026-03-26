Светослав Вуцов каза „да“ на любимата си Дарина – ново начало за вратаря на Левски

Вратарят на Левски Светослав Вуцов официално сложи брачната халка и се впусна в нов етап от живота си. Младият страж на „сините“ и очарователната му половинка Дарина, която се изявява като балерина, се врекоха във вечна вярност по време на паузата за националните отбори.

Тържествената церемония събра близки и приятели, а специалната чест да бъде кум бе поверена на Костадин Велков – син на Антон Велков и бивш съотборник на Вуцов от времето им в Славия.

Събитието премина в топла и емоционална атмосфера, изпълнена с усмивки, щастливи сълзи и много танци.

Щастливата двойка не крие радостта си и от още една прекрасна новина – съвсем скоро фамилия Вуцови ще се увеличи с още един член. Очаква се Светослав и Дарина да станат родители, което прави този период още по-специален за тях.

