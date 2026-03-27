Скандален терен чака младежите ни до 21 в Гибралтар

Младежкият национален отбор на България гостува на Гибралтар в мач за задължителна победа тази вечер.

Това ще се случи на лошия терен на стадион "Europa Point". Тревното покритие е изкуствено и много твърдо, което освен, че променя движението на топката - носи сериозен риск и за здравето на играчите.

В момента тече ремонт на основния стадион в страната "Виктория" и така всички футболни мачове, без значение от възрастовата група, се играят на "Europa Point". Часове след официалните тренировки на Гибралтар и България вчера на съоръжението се игра и плейофа в Лигата на нациите срещу Латвия. Ето защо настилката е доста износена, а от лагера на младежите дори имаше гласове, че това е един от най-лошите изкуствени терени, на които се е налагало да играят.

За да е по-лесна адаптацията за футболистите, Тодор Янчев и неговите помощници проведоха всичките си тренировки на българска земя на изкуствения терен в Национална футболна база "Бояна". Но като качество той чувствително превъзхожда настилката в Гибралтар и няма как напълно да подготви "лъвчетата" за това, което ги очаква.

