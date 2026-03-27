ЦСКА отнесе в контрола Оборище с 6:0, Годой с четири гола

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на националния отбор на България срещу Соломонови острови днес сутринта (10:2), след като надигра с 6:0 третодивизионния Оборище (Панагюрище) в контрола, провела се на базата на "червените" в Панчарево.



Над всички в проверката бе Леандро Годой, който вкара четири гола (19, 21, 51, 84), а по един добавиха Мохамед Брахими (25) и Факундо Родригес (70).

Наставникът на домакините Христо Янев не може да разчита на националните си състезатели срещу седмия в Югозападната Трета лига.

ЦСКА можеше да открие резултата в 5-ата минута след добра атака отляво. Тя завърши с шут на Годой от 15 метра в аут. Секунди по-късно и Ето'о пробва да отбележи, но с доста по-далечен изстрел, който също не намери целта.

Последва още един удар на Етоо, за да се стигне до 19-ата минута, в която домакините откриха резултата. Жордао, който е централен защитник през първата част, намери с дълъг пас Перейра. Крилото изведе набралия скорост Мартино, а левият бек без забавяне намери Годой. Кошмара не се поколеба да шутира незабавно и намери мрежата от десетина метра.

Само 120 секунди по-късно "червените" се възползваха от грешка на съперника, за да удвоят. Пиедраита се откъсна отдясно очи в очи с вратаря и можеше да стреля, но не прояви егоизъм, а подаде на намиращия се на чиста позиция Годой. Таранът се възползва от паса и вкара втория си гол в проверката.

В 25-ата минута Мартино подаде на Перейра. Крилото преодоля съперник и центрира остро по земя, а Брахими вкара за 3:0.

Десет минути по-късно и пред Перейра се откри възможност да отбележи, но се подхлъзна, докато се чудеше как да стреля сам срещу вратаря и Петков улови. Секунди след това Мартино намери Брахими, който прати топката над вратата с удар от 7-8 метра.

В 42-ата минута Вълчинов преодоля Жордао пред границата на пеналта и отправи шут по земя покрай лявата греда.

Малко след старта на втората част Пиедраита се откъсна отдясно и стреля от малък ъгъл вместо да подаде към някой от непокритите си съотборници, а вратарят на Оборище изби.

ЦСКА продължи да доминира и в 51-вата минута покачи на 4:0. Брахими се пребори за топката в центъра на терена, напредна и изведе Годой сам срещу вратаря, а таранът оформи своя хеттрик с удар покрай вратаря.

Шест минути по-късно Петков отрази с крак опасен удар на Брахими от границата на пеналта.

Домакините отбелязаха ново попадение в 70-ата минута. Илиев центрира от корнер, а Родригес отбеляза след майсторски удар с глава в долния десен ъгъл първия си гол с червената фланелка.

Това не бе всичко, защото ЦСКА вкара и в 84-ата минута. Годой се възползва от грешка на вратаря, отне му топката и се разписа на празна врата с четвъртия си гол в тази проверка.

ЦСКА - ОБОРИЩЕ 6:0



1:0 Леандро Годой 19

2:0 Леандро Годой 21

3:0 Мохамед Брахими 25

4:0 Леандро Годой 51

5:0 Факундо Родригес 70

6:0 Леандро Годой 84

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 6. Бруно Жордао (к), 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 11. Мохамед Брахими, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой



Резерви: 31. Станислав Танев, 33. Божидар Петров, 5. Лъчезар Иванов, 30. Радостин Георгиев, 45. Юлиан Гилов, 7. Улаус Скаршем

ОБОРИЩЕ: 1. Петков, 27. Русинов, 15. Колев, 21. Славчев, 5. Сандов, 17. Сиромахов, 14. Стефанов, 11. Нетов, 80. Янакиев, 29. Люцканов, 6. Вълчинов