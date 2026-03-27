Националният тим по футбол на Иран показа училищни чанти в знак на протест СНИМКА

27 Март, 2026 20:58, обновена 27 Март, 2026 20:03 1 259 10

  • футбол-
  • контрола-
  • иран-
  • нигерия-
  • протест

Тимът загуби първия си мач от началото на войната в Близкия изток, отстъпвайки с 1:2 в контролна среща с Нигерия

Националният тим по футбол на Иран показа училищни чанти в знак на протест СНИМКА - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Националният отбор по футбол на Иран загуби първия си мач от началото на войната в Близкия изток, отстъпвайки с 1:2 в контролна среща с Нигерия, играна на неутрален терен в Турция, а преди началото играчите носеха училищни чанти в знак на протест.

Двубоят се игра при закрити врати, защото Иран се опасяваше от протести от страна на иранци, живеещи в Турция, пише агенция DPA.

Училищните раници бяха препратка към поразено в първия ден от въздушните атаки на САЩ и Израел срещу Иран девическо училище, на 28 февруари. Твърди се, че най-малко 168 момичета на възраст от 7 до 12 години са загинали, заедно с 26 учители и четирима родители. Според съобщенията, причината е американски удар.

Националният тим по футбол на Иран показа училищни чанти в знак на протест СНИМКА
Снимка: Фейсбук

„В момента резултатът, победата или загубата, не са важни. Единственото важно нещо е играчите да покажат на терена, че са истински иранци и обичат родината си“, заяви представителят на федерацията Миршад Мадшеди пред държавния телевизионен оператор IRIB.

Мачът трябваше да послужи като подготовка за предстоящото Световно първенство, но остава неясно дали класиралият се за турнира тим Иран ще участва, тъй като домакин на Мондиал 2026 е САЩ заедно с Мексико и Канада.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    13 9 Отговор
    Гавра с паметта на невинните момиченца е да напишеш "твърди се...",

    Коментиран от #3

    20:20 27.03.2026

  • 2 Генк

    9 10 Отговор
    На другия мач да носят снимки на убитите жени на протестите!

    Коментиран от #4

    20:54 27.03.2026

  • 3 Прав си

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Не знам кой Юда ти е сложил минус.Мисирките ни са под всякаква критика.

    Коментиран от #10

    21:41 27.03.2026

  • 4 Само питам

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "Генк":

    Ученичките и учителките не ги ли смяташ за жени?Защо ли питам евроджендъра.

    21:43 27.03.2026

  • 5 Точен

    6 8 Отговор
    Израел е де факто фашистка държава...

    Коментиран от #9

    23:30 27.03.2026

  • 6 Никъде

    8 1 Отговор
    неможех да намеря канал който предава мачът. Беше ми интересно как публиката ще реагира. Явно са играли на празен стадион за да предпазят иранците от протести срещу тях, или протести срещу някой друг?

    03:46 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Девическото училище

    7 0 Отговор
    се намира в двора на иранска военна база и целта е точно да се вдигне шум по света. Ракетата е паднала 1 час след началото на атаката - достатчно време да се скрият децата.

    09:20 28.03.2026

  • 9 Прецизен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Точен":

    А ти де факто не си българин, след като симпатизираш на ислямисти...

    14:29 28.03.2026

  • 10 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си":

    "Юди"те, за разлика от тебе, помнят българската история, дори когато става дума за нещо, което се е случило преди повече от 1300 години - спасението на Европа и България от любимия ти ИСЛЯМ през 718.
    Хайде сега, напиши в прав текст, че и Свети благоверен цар български Тривелий (Теоктист) /Тервел е бил Юда и ционист!!!

    14:39 28.03.2026

