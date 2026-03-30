Спортът по ТВ в понеделник (30 март)

30 Март, 2026 06:15 1 054 0

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 НБА, Денвър – Голдън Стейт Диема спорт 3

12.30 Тенис, турнир в Букурещ МАХ Спорт 1

12.30 Художествена гимнастика, Световна купа Нова спорт

15.00 Снукър: Тур чемпиъншин, първи кръг Евроспорт 1

15.30 Тенис, турнир в Маракеш МАХ Спорт 3

16.00 България – Индонезия БНТ 3

17.00 Тенис, турнир в Букурещ МАХ Спорт 1

19.15 Баскетбол, Академик – Шумен МАХ Спорт 2

21.00 Снукър: Тур чемпиъншин, първи кръг Евроспорт 1

21.45 Германия – Гана Диема спорт 3

22.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1

23.00 Кърлинг: Световен шампионат в Огдън, Италия - Шотландия, мъже, групова фаза Евроспорт 2

02.00 НХЛ, НЙ Айлендърс – Питсбърг МАХ Спорт 2

04.30 НБА, Оклахома – Детройт Диема спорт 3


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

