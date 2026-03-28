Кими Антонели тръгва първи в Япония

Кими Антонели от отбора на Мерцедес заслужи втори пореден полпозишън и 50-и за италиански пилот, след като спечели квалификацията за Гран при на Япония, трети кръг от сезона във Формула 1, предава БТА. 19-годишният състезател, който триумфира в предишното състезание в Китай, постигна най-добро време - 1:28.778 минути, изпреварвайки съотборника си Джордж Ръсел, който ще започне от втора позиция. Ръсел беше с 0.298 секунди по-бавен от младия италианец на пистата „Сузука“.

Кими Антонели записа слаба последна квалификационна обиколка, оставяйки шанс за успех за Джордж Ръсел, но британският пилот също направи хаотична обиколка и остана втори.

Мерцедес си осигури начало от първа редица за трети път в първите три състезания за сезон 2026.

На втора редица на старта ще бъдат Оскар Пиастри от Макларън (+0.354) и Шарл Льоклер от Ферари, с изоставане от 0.627. Льоклер направи най-бързата първа сесия и изглеждаше сякаш може да победи времето на Антонели, но след слаба втора част на квалификацията се нареди четвърти.

Защитаващият титлата си Ландо Норис от Макларън ще стартира пети, след като бе с 0.631 секунди по-бавен от времето на победителя. Другият пилот на Ферари Люис Хамилтън завърши шести в квалификацията, следван от Пиер Гасли (Алпин), Исак Хдажар (Ред Бел), Габриел Бортолето (Ауди) и Арвид Линдблад (Рейсинг Булс).

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен, четирикратен шампион във Формула 1, завърши едва 11-ти на „Сузука“, след като отпадна във втората сесия. Състезанието за Голямата награда на Япония предстои в неделя.