ЛеБрон Джеймс и Брони Джеймс - първата асистенция между баща и син в НБА

28 Март, 2026 12:01 936 0

Лос Анджелис Лейкърс надигра Бруклин

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЛеБрон Джеймс и синът му Брони Джеймс записаха исторически момент при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Бруклин Нетс със 116:99 в мач от редовния сезон на НБА. Двамата се превърнаха в първия баща и син в историята на НБА, които си подават за кош. ЛеБрон асистира на Брони, който реализира тройка във втората четвърт на срещата. Именно те са и първият баща и син, които играят заедно в един и същи отбор в лигата, предава БТА.

„Това беше специален момент за нашето семейство“, заяви ЛеБрон Джеймс пред ДПА. „Не го приемам за даденост, просто се наслаждавам на момента.“

Лука Дончич беше най-резултатен с 41 точки, като добави и 8 борби. Остин Рийвс вкара 26 точки, 15 от които в последната част, а Лейкърс записаха 11-а победа в последните си 12 мача.

В друг двубой от НБА Никола Йокич записа 33 точки, 15 борби и 12 асистенции при успеха на Денвър Нъгетс над Юта Джаз със 135:129. Джамал Мъри добави 31 точки за петата поредна победа на тима.

Кауай Ленард донесе драматична победа на Лос Анджелис Клипърс срещу Индиана Пейсърс със 114:113, реализирайки кош в последните секунди.


