Италианският талант на Мерцедес Андреа Кими Антонели спечели Гран при на Япония – трети кръг от сезона във Формула 1, след впечатляващо състезание на пистата „Сузука“. Въпреки неубедителния старт, при който загуби няколко позиции, 19-годишният пилот се възстанови и финишира първи с време 1:28:03.403 часа, предава БТА. Това е втора поредна победа за Антонели след успеха му в Китай, а преди това той завърши втори в откриващия старт в Австралия. Със стабилните си резултати италианецът излезе начело в генералното класиране със 72 точки, превръщайки се в най-младия лидер в историята на шампионата.

Оскар Пиастри от Макларън завърши втори, на над 13 секунди зад победителя, записвайки първо участие за сезона след пропуснатите начални два старта. Третото място зае пилотът на Ферари Шарл Льоклер, който изостана с малко над 15 секунди и записа втори подиум от началото на годината.

Антонели стартира от първа позиция, но още в началото се смъкна до шесто място, докато Пиастри поведе колоната. Италианецът обаче постепенно си върна позиции и до средата на състезанието вече бе в челото. Решаващ момент се оказа появата на кола за сигурност след инцидент с Оливър Беърман, от която Антонели се възползва максимално, запазвайки лидерството си след спирането в бокса.

При рестарта пилотът на Мерцедес демонстрира отличен контрол и темпо, което му позволи да се откъсне напред и да стигне до победата. „Късметът беше на моя страна с колата за сигурност, но финалът беше невероятен“, заяви той по радиото след финала.

Съотборникът му Джордж Ръсел остана четвърти, следван от Ландо Норис с Макларън. Люис Хамилтън (Ферари), Пиер Гасли (Алпин) и Макс Ферстапен (Ред Бул) допълниха местата от шесто до осмо, а в топ 10 влязоха още Лиъм Лоусън и Естебан Окон.

В класирането при пилотите Антонели води пред Ръсел с девет точки, а Льоклер заема третата позиция. При конструкторите Мерцедес е начело с убедителна преднина, следван от Ферари и Макларън. Следващият кръг от сезона ще се проведе в Маями в началото на май.