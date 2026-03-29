Владимир Манчев напусна Миньор Перник

Старши треньорът на Миньор Перник Владимир Манчев напуска поста си. Решението идва ден след поражението с 1:3 от Фратрия, като специалистът посочи семейни причини за оттеглянето си, въпреки желанието на ръководството и кмета на Перник Станислав Владимиров да остане начело на тима.
„Миньор и цялата „жълто-черна“ общност в Перник благодари на Владимир Манчев за усилията и свършената работа. Вратата на клуба винаги ще бъде отворена за него“, заяви председателят на Управителния съвет Велизар Димитров.
В следващите дни от клуба ще започнат разговори с потенциални кандидати за нов старши треньор на отбора.
1 Перник
Агитката сменя треньорите, псува и заплашва играчите, дава акъл на спонсорите...
Вече на никой не му се занимава с отбора -нито на играчи , нито на треньори, нито пък на перничани им се ходи на мач.
21:40 29.03.2026
