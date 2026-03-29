Владимир Манчев напусна Миньор Перник

29 Март, 2026 21:32 1 959 4

Треньорът прави това по семейни причини

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Миньор Перник Владимир Манчев напуска поста си. Решението идва ден след поражението с 1:3 от Фратрия, като специалистът посочи семейни причини за оттеглянето си, въпреки желанието на ръководството и кмета на Перник Станислав Владимиров да остане начело на тима.

„Миньор и цялата „жълто-черна“ общност в Перник благодари на Владимир Манчев за усилията и свършената работа. Вратата на клуба винаги ще бъде отворена за него“, заяви председателят на Управителния съвет Велизар Димитров.

В следващите дни от клуба ще започнат разговори с потенциални кандидати за нов старши треньор на отбора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    12 0 Отговор
    Миньор никога няма да се оправи.
    Агитката сменя треньорите, псува и заплашва играчите, дава акъл на спонсорите...
    Вече на никой не му се занимава с отбора -нито на играчи , нито на треньори, нито пък на перничани им се ходи на мач.

    21:40 29.03.2026

  • 2 Казанлъшкия

    1 1 Отговор
    За какво точно му благодари на тоя б.дарник? На няколко точки са от изпадащите.

    22:53 29.03.2026

  • 3 да питам

    5 1 Отговор
    Има ли нормален човек , който да иска да живее в Перник ?!🤭😁

    22:57 29.03.2026

  • 4 Перничанин

    1 0 Отговор
    Начи, кат земем едно дръво... Само на семейни причини че ми станеш.

    01:31 30.03.2026

