Любопитно: Контузен футболист става треньор, за да спасява Тотнъм от изпадане

Крайно интересна новина долетя от Острова. Защитникът на Тотнъм Бен Дейвис е кандидат за временен мениджър на "шпорите", съобщава "The Telegraph", a ESPN потвърждава.
Ръководството на клуба сериозно обмисля да повери поста на 32-годишния футболист до края на сезона. Дейвис, който е един от най-уважаваните играчи в съблекалнята, в момента лекува контузия в глезена и не е играл от януари. Трябва да се отбележи, че той преминава треньорско обучение.
🚨🤯 EXCL: Ben Davies, who is currently a player at Tottenham, is the Favourite to become Spurs manager until the end of the season.— £SPN (@Dfootballstudio) March 29, 2026
По-рано днес Тотнъм официално обяви уволнението на досегашния си наставник Игор Тудор. Под негово ръководство тимът допусна пет загуби в последните си седем мача.
В момента "шпорите" се намират на 17-о място в Премиър лийг с 30 точки, само на една точка над зоната на изпадащите.
