Любопитно: Контузен футболист става треньор, за да спасява Тотнъм от изпадане

30 Март, 2026 09:29 938 5

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Крайно интересна новина долетя от Острова. Защитникът на Тотнъм Бен Дейвис е кандидат за временен мениджър на "шпорите", съобщава "The Telegraph", a ESPN потвърждава.

Ръководството на клуба сериозно обмисля да повери поста на 32-годишния футболист до края на сезона. Дейвис, който е един от най-уважаваните играчи в съблекалнята, в момента лекува контузия в глезена и не е играл от януари. Трябва да се отбележи, че той преминава треньорско обучение.

По-рано днес Тотнъм официално обяви уволнението на досегашния си наставник Игор Тудор. Под негово ръководство тимът допусна пет загуби в последните си седем мача.

В момента "шпорите" се намират на 17-о място в Премиър лийг с 30 точки, само на една точка над зоната на изпадащите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шири

    0 0 Отговор
    "Тотенхам" ще си има контузен треньор. Виш тиии!

    09:32 30.03.2026

  • 2 Разбирач

    0 0 Отговор
    След Тудор, и домакинът да сложат, пак ще е пи-добре

    09:46 30.03.2026

  • 3 И Рая Назарян да им сложат

    0 0 Отговор
    Все тая

    10:20 30.03.2026

  • 4 Василеску

    0 0 Отговор
    Тотнъм не играе лошо, но в защита са трагични. Наистина е треньорски провала. Но ако примерно Нойзи ги нареди.....

    10:37 30.03.2026

  • 5 Колко

    0 0 Отговор
    Години подред ще е на 32 Бен Дейвис??

    10:47 30.03.2026

