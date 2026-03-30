Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

30 Март, 2026 11:00 1 130 2

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият национал на България Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена. Нападателят, който има 92 мача за ЦСКА и 16 попадения, ще може да започне тренировки с отбор в края на юни.

Това ще се случи, след като официално изтича наказанието му за допинг скандала, който го извади от игра за четири години.

"От четири години не съм спирал да тренирам, като съм бил с ясната идея, че ще се завърна на терена. В последните пет месеца водя сериозна подготовка с кондиционен треньор, като провеждам и футболни тренировки. Ще имам и два месеца до старта на сезона, за да водя подготовка с отбор, тъй като през юни официално ми изтича наказанието", заяви Георги Йомов пред Sportal.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бут Баро

    2 3 Отговор
    Тоя кой беше

    11:56 30.03.2026

  • 2 Цеко. Сифоня

    0 3 Отговор
    Този ..Шмъркан.. знае ли откъде се рита топката

    12:02 30.03.2026

