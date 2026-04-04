Пари Сен Жермен затвърди лидерството си с успех над Тулуза

Пари Сен Жермен направи поредна крачка към титлата във френската Лига 1, след като надделя над Тулуза с 3:1 в зрелищен сблъсък на стадион „Парк де Пренс“. С този триумф столичани увеличиха аванса си на върха на класирането и затвърдиха амбициите си за шампионската корона.

В 23-ата минута Усман Дембеле откри резултата за домакините, след като се възползва от отлична възможност и разпечата вратата на гостите.

Радостта на парижани обаче не трая дълго – само четири минути по-късно Джибрил Сидибе подаде към Расмус Николайсен, който възстанови равенството и върна интригата в двубоя.

В 33-ата минута Хвича Кварацхелия демонстрира класата си, като намери Дембеле, а френският национал не сгреши и реализира втория си гол в срещата, връщайки предимството на ПСЖ – 2:1.

В заключителните секунди на мача, когато Тулуза търсеше изравняване, Гонсало Рамош сложи точка на спора. В 92-ата минута той се възползва от прецизно подаване на Нуно Мендеш и оформи крайното 3:1, с което донесе спокойствие на феновете на домакините.

След този успех ПСЖ остава твърдо на първото място с 63 точки, докато Тулуза заема деветата позиция с актив от 37 пункта.