Пари Сен Жермен затвърди лидерството си с успех над Тулуза

4 Април, 2026 08:26 766 0

Парижани продължават да диктуват темпото във френския елит

Пари Сен Жермен затвърди лидерството си с успех над Тулуза - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен направи поредна крачка към титлата във френската Лига 1, след като надделя над Тулуза с 3:1 в зрелищен сблъсък на стадион „Парк де Пренс“. С този триумф столичани увеличиха аванса си на върха на класирането и затвърдиха амбициите си за шампионската корона.

В 23-ата минута Усман Дембеле откри резултата за домакините, след като се възползва от отлична възможност и разпечата вратата на гостите.

Радостта на парижани обаче не трая дълго – само четири минути по-късно Джибрил Сидибе подаде към Расмус Николайсен, който възстанови равенството и върна интригата в двубоя.

В 33-ата минута Хвича Кварацхелия демонстрира класата си, като намери Дембеле, а френският национал не сгреши и реализира втория си гол в срещата, връщайки предимството на ПСЖ – 2:1.

В заключителните секунди на мача, когато Тулуза търсеше изравняване, Гонсало Рамош сложи точка на спора. В 92-ата минута той се възползва от прецизно подаване на Нуно Мендеш и оформи крайното 3:1, с което донесе спокойствие на феновете на домакините.

След този успех ПСЖ остава твърдо на първото място с 63 точки, докато Тулуза заема деветата позиция с актив от 37 пункта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

