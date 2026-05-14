Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд искат български талант

Германските грандове Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд, както и представителят на Лига 1 - Монако, искат млад български вратар. Става дума за Андрей Кръстев, който е част от Примаверата на Сампдория.

Той е роден през 2008 г. и е брат на защитника на Спартак Варна Димо Кръстев. Новината за огромния интерес към Андрей Кръстев е на изданието Sampnews24.com, което следи всичко, случващо около Сампдория.

"Въпреки младостта си, българският вратар вече е демонстрирал изключителна зрялост между гредите, превръщайки се в една от най-вълнуващите таланти на световната сцена. Задържането на такъв вратар представлява ключов стратегически ход за бъдещите амбиции на Сампдория", пише изданието.

"В допълнение към подсилването на състава, основният приоритет на Сампдория ще бъде защитата на най-ценните си активи, които са били обект на интерес от водещи международни клубове", добавят още от Sampnews24.com.