Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд искат български талант

14 Май, 2026 19:59 1 568 1

Става дума за Андрей Кръстев, който е част от Примаверата на Сампдория

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Германските грандове Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд, както и представителят на Лига 1 - Монако, искат млад български вратар. Става дума за Андрей Кръстев, който е част от Примаверата на Сампдория.

Той е роден през 2008 г. и е брат на защитника на Спартак Варна Димо Кръстев. Новината за огромния интерес към Андрей Кръстев е на изданието Sampnews24.com, което следи всичко, случващо около Сампдория.

"Въпреки младостта си, българският вратар вече е демонстрирал изключителна зрялост между гредите, превръщайки се в една от най-вълнуващите таланти на световната сцена. Задържането на такъв вратар представлява ключов стратегически ход за бъдещите амбиции на Сампдория", пише изданието.

"В допълнение към подсилването на състава, основният приоритет на Сампдория ще бъде защитата на най-ценните си активи, които са били обект на интерес от водещи международни клубове", добавят още от Sampnews24.com.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    И син на Николай Кръстев,бивш футболист на Нефтохимик и Черноморец.

    20:20 14.05.2026

