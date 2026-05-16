Черно море гони бараж, Ботев Пловдив брани честта си в двубоя на "Христо Ботев"

Ботев Пловдив ще премери сили с Черно море в ключов сблъсък от петия кръг на плейофите в долната четворка на Първа лига. Началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 19:00 часа, а главен арбитър на срещата ще бъде Любослав Любомиров. Феновете могат да проследят двубоя на живо по Diema Sport 2.

"Канарчетата", водени от Лъчезар Балтанов, се намират на осмата позиция с актив от 43 точки. Макар и лишени от възможността да се борят за място в баража за Лигата на конференциите, пловдивчани ще излязат на терена с едничката цел – да защитят клубната си чест и да зарадват верните си привърженици. В последните пет шампионатни срещи Ботев записа две победи, а домакинската им статистика сочи пет успеха, четири равенства и осем поражения при голова разлика 19:23. В предишния двубой между двата тима, игран във Варна, "моряците" надделяха с 2:0.

Варненският тим, ръководен от Илиан Илиев, заема пето място във временното класиране с 54 точки. За да си осигурят участие в баража за Лигата на конференциите, "моряците" трябва не само да спечелят днешния мач, но и да се надяват на грешна стъпка от страна на Локомотив Пловдив. Черно море демонстрира стабилна форма, като спечели три от последните си пет срещи в първенството. Като гости варненци се представят убедително – седем победи, шест равенства и едва четири загуби, с голова разлика 19:12.

В последните пет директни сблъсъка с Ботев, Черно море има две победи.