Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море гони бараж, Ботев Пловдив брани честта си в двубоя на "Христо Ботев"

Черно море гони бараж, Ботев Пловдив брани честта си в двубоя на "Христо Ботев"

16 Май, 2026 13:44 733 2

  • ботев пловдив-
  • черно море-
  • плейофите-
  • първа лига-
  • любослав любомиров

Срещата е с начален час 19:00

Черно море гони бараж, Ботев Пловдив брани честта си в двубоя на "Христо Ботев" - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив ще премери сили с Черно море в ключов сблъсък от петия кръг на плейофите в долната четворка на Първа лига. Началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 19:00 часа, а главен арбитър на срещата ще бъде Любослав Любомиров. Феновете могат да проследят двубоя на живо по Diema Sport 2.

"Канарчетата", водени от Лъчезар Балтанов, се намират на осмата позиция с актив от 43 точки. Макар и лишени от възможността да се борят за място в баража за Лигата на конференциите, пловдивчани ще излязат на терена с едничката цел – да защитят клубната си чест и да зарадват верните си привърженици. В последните пет шампионатни срещи Ботев записа две победи, а домакинската им статистика сочи пет успеха, четири равенства и осем поражения при голова разлика 19:23. В предишния двубой между двата тима, игран във Варна, "моряците" надделяха с 2:0.

Варненският тим, ръководен от Илиан Илиев, заема пето място във временното класиране с 54 точки. За да си осигурят участие в баража за Лигата на конференциите, "моряците" трябва не само да спечелят днешния мач, но и да се надяват на грешна стъпка от страна на Локомотив Пловдив. Черно море демонстрира стабилна форма, като спечели три от последните си пет срещи в първенството. Като гости варненци се представят убедително – седем победи, шест равенства и едва четири загуби, с голова разлика 19:12.

В последните пет директни сблъсъка с Ботев, Черно море има две победи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    2 0 Отговор
    Каква "ЧЕСТ" може да имат хора, собственост на Пеевски?!

    13:57 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове