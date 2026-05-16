Локомотив Пловдив се изправя срещу Арда с мисъл за финала в сряда

16 Май, 2026 13:14 646 1

  • кърджали-
  • арда-
  • локомотив пловдив-
  • плейофите-
  • първа лига-
  • георги гинчев-
  • александър тунчев

Мачът е от 19:00 часа в Кърджали

Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес от 19:00 часа стадион „Арена Арда“ в Кърджали ще бъде арена на двубоя между местния Арда и гостуващия Локомотив Пловдив. Срещата, част от предпоследния кръг на плейофите в долната четворка на Първа лига, ще бъде ръководена от опитния съдия Георги Гинчев и ще се излъчва пряко по Diema Sport.

Тимът на Александър Тунчев заема седмата позиция във временното класиране с актив от 48 точки. Кърджалийци демонстрират стабилност у дома – седем победи, пет равенства и пет поражения, при голова разлика 15:14. В последните пет шампионатни срещи Арда записа две победи, а сега ще търси реванш за поражението с 0:2, което претърпя в Пловдив само преди седмица.

„Смърфовете“ на Душан Косич се намират на шеста позиция с 52 точки. Пловдивчани също имат две победи в последните си пет мача, но като гости балансът им е по-колеблив – четири успеха, девет равенства и четири загуби, с голова разлика 18:20.

Любопитен факт е, че през този сезон Локо Пловдив и Арда вече се срещнаха пет пъти във всички турнири, като „черно-белите“ излязоха победители в два от тях.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    2 0 Отговор
    Тази ,,новина" вълнува само Вет-хазартните...

    14:04 16.05.2026

