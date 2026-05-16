Локомотив Пловдив се изправя срещу Арда с мисъл за финала в сряда

Днес от 19:00 часа стадион „Арена Арда“ в Кърджали ще бъде арена на двубоя между местния Арда и гостуващия Локомотив Пловдив. Срещата, част от предпоследния кръг на плейофите в долната четворка на Първа лига, ще бъде ръководена от опитния съдия Георги Гинчев и ще се излъчва пряко по Diema Sport.

Тимът на Александър Тунчев заема седмата позиция във временното класиране с актив от 48 точки. Кърджалийци демонстрират стабилност у дома – седем победи, пет равенства и пет поражения, при голова разлика 15:14. В последните пет шампионатни срещи Арда записа две победи, а сега ще търси реванш за поражението с 0:2, което претърпя в Пловдив само преди седмица.

„Смърфовете“ на Душан Косич се намират на шеста позиция с 52 точки. Пловдивчани също имат две победи в последните си пет мача, но като гости балансът им е по-колеблив – четири успеха, девет равенства и четири загуби, с голова разлика 18:20.

Любопитен факт е, че през този сезон Локо Пловдив и Арда вече се срещнаха пет пъти във всички турнири, като „черно-белите“ излязоха победители в два от тях.