Ескалация на напрежението: Фенове на Цървена звезда влязоха в сблъсък с полицията след драматичното дерби с Партизан

Сърцата на баскетболните запалянковци в Сърбия и цяла Европа туптяха в ритъма на поредното издание на вечния сблъсък между Цървена звезда и Партизан. Двубоят от 35-ия кръг на Евролигата, изигран в препълнената "Београдска Арена", се превърна не само в спортен спектакъл, но и в арена на бурни страсти и неочаквани инциденти.

След като "гробарите" от Партизан надделяха с 89:82 над вечния си съперник, атмосферата в залата се нажежи до краен предел. Разочарованието на феновете на Цървена звезда бързо прерасна в агресия – запалени факли и димки озариха трибуните, а това провокира светкавична намеса на жандармерията. В отговор, част от агитката на "звездашите" започна да хвърля столове и кошчета за боклук по органите на реда, което доведе до ожесточени сблъсъци.

За щастие, според официалната информация, няма данни за сериозно пострадали или арестувани по време на инцидентите. Въпреки това, напрежението в залата бе осезаемо, а кадри от сблъсъците бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха бурни дискусии сред феновете.

— Ultras Clips (@ultras_clips) April 2, 2026

Не липсваха и искри в сектора на гостуващите привърженици – около 1000 души подкрепяха Партизан, като още в началото на срещата между тях избухна кратък конфликт, който обаче бе овладян своевременно.

С този успех Партизан се изкачи на 14-о място във временното класиране на Евролигата с актив от 15 победи и 20 загуби, докато Цървена звезда заема 9-ата позиция с баланс 19-16.