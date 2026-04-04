Арда и Монтана дават старт на съботните мачове в Първа лига

Арда Кърджали посреща Монтана в двубой от 28-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Арена Арда" стартира в 14:30 часа и ще се предава на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Мариян Гребенчарски.

Арда влиза в мача като седми с 38 точки. При успех кърджалийци ще доближи шестия Черно море само на 1 точка. "Светлосините" са в серия от две поредни победи, надделявайки последователно над Добруджа (2:0) и Септември (4:1). Арда е с положителен баланс на свой терен - 5 победи, 4 ремита и 4 загуби с обща голова разлика 12:11.

Монтана е последен във временното класиране с 16 точки. Тимът е в серия от четири поредни загуби, а последната победа датира от края на месец август. Монтанчани са вторият най-слаб гост в елита с постигнати дотук един успех, три ремита и десет поражения с обща голова разлика 5:23.

Последният мач между двата тима се изигра през октомври месец 2025 г., когато на "Огоста" Монтана и Арда завършиха при равенство 1:1. Ивелин Попов даде аванс на гостите, а автогол на Анатолий Господинов оформи крайния резултат.