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Мартин О'Нийл остава начело на Селтик още година

Мартин О'Нийл остава начело на Селтик още година

11 Юни, 2026 15:30 363 0

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Детелините решиха дилемата около треньорския пост

Мартин О'Нийл остава начело на Селтик още година - 1
Снимка: YouTube
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Временният наставник на Селтик Мартин О'Нийл е получил договор и е назначен за още една година край тъч линията, съобщават от шампиона на Шотландия в четвъртък. Договорът на опитния специалист от Северна Ирландия е за един сезон с опция за продължаване с още една година.

О'Нийл има общо девет трофея със "зелено-белите" до момента, като последните два бяха спечелени в последния месец. През май Селтик спечели пета поредна титла във Висшата лига, както и купата на Футболната асоциация. Тогава О'Нийл беше временен мениджър на отбора от Глазгоу.

Треньорът от Северна Ирландия води Селтик и в периода 2000-2005 година, след което временно беше начело на отбора през 2025 и 2026 година. Бившият капитан на българския национален отбор Стилиян Петров игра под ръководството на Мартин О'Нийл в първия престой му начело на "зелено-белите".

"За пореден път е голяма привилегия да продължа като мениджър на Селтик. Миналият сезон ще остане дълго в спомените ни и това, че съм част от този успех, до голяма степен разпали апетита ни да работим отново за още такива дни и да донесем на нашите привърженици тези моменти. Разбира се, нищо от това не би могло да бъде постигнато без играчите и всички служители. Искам да се възползвам от възможността да им благодаря. Също съм признателен на Управителния съвет, че отново ме поканиха и ми дадоха тази възможност да работя в клуба", заяви 74-годишният О'Нийл пред официалния сайт на Селтик.


Великобритания
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