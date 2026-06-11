Дел Пиеро поиска сериозна промяна на Световното 2026, президентът на ФИФА я прие

Мачът Мексико - Южна Африка тази вечер ще въведе нов начин, по който футболистите ще слушат националните химни преди мачовете от Мондиал 2026. Това беше потвърдено вчера от президента на ФИФА Джани Инфантино по време на откриващата му пресконференция за това световно първенство.

От тази вечер, в двубоя между Мексико и Южна Африка, всички 26 футболисти от всяка национална селекция, тоест целият състав, ще застанат на терена, за да изслушат заедно националния химн. Това заменя традиционния формат, при който на терена присъстват само единадесетте титуляри.

Инфантино разкри, че тази промяна е била идея на италианската футболна легенда Алесандро Дел Пиеро.

„Той ми сподели тази идея преди няколко месеца, като изтъкна, че целият отбор трябва да преживее този момент, а не само единадесетте титуляри. Обсъдихме предложението и ми се стори много интересна идея в постоянния стремеж на ФИФА към иновации", каза Инфантино.

Всичките 26 футболисти от всяка държава ще се подредят до огромно национално знаме, което ще символизира този нов начин на изслушване на националните химни.