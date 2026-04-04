Лоша новина за Лука Дончич

4 Април, 2026 13:45 1 169 3

Лейкърс губят звездата си в решаващ момент

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Словенският виртуоз на Лос Анджелис Лейкърс - Лука Дончич, който се превърна в истинския мотор на „езерняците“ през този сезон, няма да може да се завърне на паркета до края на редовната фаза на НБА. Новината бе потвърдена официално от клуба в петък и предизвика вълна от коментари и тревоги сред привържениците.

Причината за неочакваното отсъствие на Дончич е разтежение на лявото задно бедро от втора степен – диагноза, поставена след ядрено-магнитен резонанс, направен веднага след тежката загуба на Лейкърс от Оклахома Сити в четвъртък вечер. Травмата се оказа по-сериозна от първоначалните очаквания и ще извади звездата от игра в най-важния етап преди плейофите.

Лейкърс, които в момента заемат престижното трето място в Западната конференция с баланс 50-27, имат само пет срещи до началото на елиминациите. Първият им съперник ще бъде Далас, а отсъствието на Дончич със сигурност ще се отрази на амбициите на тима за силно представяне. Въпреки че подобни мускулни разтежения често изискват седмици за пълно възстановяване, феновете на Лейкърс се надяват, че опитът на Лука с подобни контузии ще му помогне да се върне по-бързо.

Припомняме, че само преди няколко месеца той пропусна четири мача заради идентичен проблем, но се завърна на терена с гръм и трясък след паузата за Мача на звездите.

Дончич прави истински фурор в първия си пълен сезон с Лейкърс, след като бе привлечен от Далас Маверикс миналата година. Словенският магьосник бележи средно по 33,5 точки, 8,3 асистенции и 7,7 борби на мач – статистика, достойна за MVP. През март той бе отличен като играч на месеца в Западната конференция, след като реализира 13 поредни двубоя с поне 30 точки, включително седем мача с 40 или повече.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

