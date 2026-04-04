Малена Замфирова: Вашите съобщения, подкрепа и любов означават повече, отколкото мога да обясня - ВИДЕО

Младата сноубордистка Малена Замфирова най-сетне стъпи отново на родна земя. След тежкия инцидент на 3 март в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин, който преобърна живота ѝ, 16-годишната надежда на българския сноуборд премина през поредица от сложни операции в австрийската клиника в Грац.

Травмите в областта на бедрото, таза и рамото поставиха на изпитание не само физическата ѝ издръжливост, но и духа ѝ. Въпреки всичко, Малена демонстрира завидна воля и напредък – вече се движи самостоятелно и дори изкачва стълби с помощта на патерици.

Следващата стъпка в нейното възстановяване ще се осъществи в България, където екип от рехабилитатори ще следи отблизо процеса.

В емоционално видео, публикувано в профила ѝ в Instagram, Малена сподели моменти от своето пътуване – от болничното легло до топлото посрещане на летище София, където я очакваха нейните братя Тервел и Мартин.

"Благодарна съм, че най-накрая се върнах у дома. Имам още дълъг път да извървя, но го правя стъпка по стъпка. Просто искам да ви благодаря. Вашите съобщения, подкрепа и любов означават повече, отколкото мога да обясня. Те наистина ми помагат да премина през това", написа тя към видеото.