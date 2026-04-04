Малена Замфирова: Вашите съобщения, подкрепа и любов означават повече, отколкото мога да обясня - ВИДЕО

4 Април, 2026 17:15 1 511 8

Следващата стъпка в нейното възстановяване ще се осъществи в България

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата сноубордистка Малена Замфирова най-сетне стъпи отново на родна земя. След тежкия инцидент на 3 март в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин, който преобърна живота ѝ, 16-годишната надежда на българския сноуборд премина през поредица от сложни операции в австрийската клиника в Грац.

Травмите в областта на бедрото, таза и рамото поставиха на изпитание не само физическата ѝ издръжливост, но и духа ѝ. Въпреки всичко, Малена демонстрира завидна воля и напредък – вече се движи самостоятелно и дори изкачва стълби с помощта на патерици.

Следващата стъпка в нейното възстановяване ще се осъществи в България, където екип от рехабилитатори ще следи отблизо процеса.

В емоционално видео, публикувано в профила ѝ в Instagram, Малена сподели моменти от своето пътуване – от болничното легло до топлото посрещане на летище София, където я очакваха нейните братя Тервел и Мартин.

"Благодарна съм, че най-накрая се върнах у дома. Имам още дълъг път да извървя, но го правя стъпка по стъпка. Просто искам да ви благодаря. Вашите съобщения, подкрепа и любов означават повече, отколкото мога да обясня. Те наистина ми помагат да премина през това", написа тя към видеото.




ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    23 4 Отговор
    Тази девойка много ме кефи с невероятният си дух.

    17:17 04.04.2026

  • 2 Ялчин

    16 4 Отговор
    Браво момиче ти си нашият герой!!!

    17:34 04.04.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    5 11 Отговор
    Това момиче няма да го погуби травмата, а звездоманията.

    17:52 04.04.2026

  • 4 МП4

    5 4 Отговор
    Някой много лошо и саботира кариерата !

    18:18 04.04.2026

  • 5 Чичо

    6 11 Отговор
    Тази пикла сутринта каза-цитирам: "не съм вече в гадната болница" За нея лекарите които я спасиха са "гадняри". Нищо няма да излезе от това нищожество. Срамота.

    18:19 04.04.2026

  • 6 Хеми значи бензин

    4 0 Отговор
    От ППДБ правителството ще ѝ дадат пожизнена минимална пенсия по ТЕЛК и нито цент повече.

    18:36 04.04.2026

  • 7 Дядо дръмпир

    7 2 Отговор
    Тази малката е голям ВОЙН!Поздравления на Родителите И!!!

    Коментиран от #8

    18:46 04.04.2026

  • 8 Ксерокс Цитатов Копиркин

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дядо дръмпир":

    Пътят към величието на война минава през изпитание. Ямамото Цунетомо

    22:53 04.04.2026

