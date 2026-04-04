Христо Стоичков за Борислав Михайлов: Намерихме сили в един от най-трудните моменти да си стиснем ръцете

Христо Стоичков направи емоционално изказване след поклонението на Борислав Михайлов, което се състоя в столичния храм „Света София“.

"Имали сме най-хубавите моменти. Преживяхме много хубави неща, преживяхме и много трудни неща в нашия живот, но намерихме сили в един от най-трудните моменти да си стиснем ръцете и да кажем „Дотук, продължаваме напред!“. През годините ми беше много трудно, бях тук, но живеех с тази мисъл, че един ден ще има тази прегръдка, която я имаше от първия ден, в който се запознах с него и започнахме да играем заедно“, сподели Стоичков, цитиран от gong.bg.