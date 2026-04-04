Христо Стоичков за Борислав Михайлов: Намерихме сили в един от най-трудните моменти да си стиснем ръцете

4 Април, 2026 14:43 2 370 16

"Камата" направи емоционално изказване

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков направи емоционално изказване след поклонението на Борислав Михайлов, което се състоя в столичния храм „Света София“.

"Имали сме най-хубавите моменти. Преживяхме много хубави неща, преживяхме и много трудни неща в нашия живот, но намерихме сили в един от най-трудните моменти да си стиснем ръцете и да кажем „Дотук, продължаваме напред!“. През годините ми беше много трудно, бях тук, но живеех с тази мисъл, че един ден ще има тази прегръдка, която я имаше от първия ден, в който се запознах с него и започнахме да играем заедно“, сподели Стоичков, цитиран от gong.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перукан беше много

    27 0 Отговор
    добър вратар, но казват че в БФС е изпил една цистерна с качествено уиски за сметка на футбола самостоятелно.

    14:50 04.04.2026

  • 2 Сила

    23 7 Отговор
    футболягите са най кухите от всички ВИФ аджии и от най простите и примитивни посетители и обитатели на Белмекен ..."Стоичков президент !!!" а заради това скандиране БГ то са най зле от балканските примати !!!

    14:51 04.04.2026

  • 3 Детенце

    26 9 Отговор
    Я! Това е дебелия чичко от рекламите на промоционалните лютенички и наденички в кауфланд!

    14:57 04.04.2026

  • 4 Иван

    14 6 Отговор
    Прости хора сте!

    Коментиран от #8

    15:06 04.04.2026

  • 5 Иван

    4 14 Отговор
    Драскачите под статиите

    Коментиран от #16

    15:07 04.04.2026

  • 6 Бат Венце Сикаджията

    8 3 Отговор
    Георги Иванов познат като Гонзо е най-успешния президент в историята на БФС. Под ръководството му се kласирахме за ФИФА сириис и спечелихме купата и златните медали връчени лично от него по БНТ 3 на живо. Това са невероятни ъчийвмънти. Покажете ми един друг Президент на БФС, било то овчата глава, перуката, бялата перука, батето или който и да в друг да в донесъл купа и златни медали. И освен това в и патриот. Прибра 4 закъсали сънародници с чартъра от Индонезия. Догодина са ни поканили Кирибати и Джибути, но златните медали ще се раздадат през декември на специална церемония в сградата на БФС, поради отпаднала необходимост за пътуване поради липса на стадиони и национални гарнитури на поканилите ни.

    15:26 04.04.2026

  • 7 Бахтимир

    7 2 Отговор
    Ице, хапни 2-3 филии с лютеничка от мъка ! Пък ДиАра да намаже още 2 за утре сутрин или като се натъжиш още повече !

    16:27 04.04.2026

  • 8 кво

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    им е простото като представят Бг достойно и печелят от начина по който го вършат, докато ти трябва да си от "сложните", които не се спират пред нищо за да си напълнят джобовете....

    17:00 04.04.2026

  • 9 Трътлю

    12 2 Отговор
    Куче, твоята тирада срещу оня с перуката дет шийш да го пребийш още стои в ютуб

    Коментиран от #10, #11

    17:07 04.04.2026

  • 10 Гостът

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трътлю":

    Точно.

    17:13 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кюрди

    8 3 Отговор
    Тоя е галям двуличник

    Коментиран от #14

    17:20 04.04.2026

  • 14 И също

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кюрди":

    Уникален връткалник...

    17:51 04.04.2026

  • 15 МП4

    7 2 Отговор
    Спря алкохола и го удари инсулта

    18:16 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

