Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ред Бул се готви за силно завръщане във Формула 1 с подновяването на сезона в Маями

5 Април, 2026 08:10 1 091 0

Лоран Мекис изрази увереност, че „Биковете“ ще демонстрират напредък

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След труден старт на сезона, отборът на Ред Бул във Формула 1 е решен да обърне хода на събитията при подновяването на шампионата в Маями през май. Лоран Мекис, ръководителят на тима, изрази увереност, че „Биковете“ ще демонстрират напредък и ще се борят за по-добри позиции на пистата.

Кампанията за екипа от Милтън Кийнс далеч не стартира по мечтания начин. В първите три състезания нито Макс Верстапен, нито Исак Хаджар успяха да се класират сред първите пет – както в основните надпревари, така и в спринтовете. Това постави Ред Бул в неизгодна позиция спрямо конкурентите от Мерцедес, Ферари и Макларън, които диктуват темпото в началото на сезона.

Въпреки разочароващите резултати, Мекис гледа напред с оптимизъм. Той подчерта, че извънредната пауза през април ще бъде използвана максимално ефективно: „Имаме възможност да се потопим в данните, да проведем задълбочени симулации и тестове във въздушния тунел и симулатора. Това ще ни позволи да идентифицираме слабите места и да подготвим подобрения за Маями.“

Все пак, Мекис не очаква чудеса още в първото състезание след паузата: „Не вярвам, че ще решим всичките си проблеми с магическа пръчка. Но съм убеден, че ще видим първите признаци на прогрес още в Маями. Истинският тест ще бъде на пистата – времената за обиколка ще покажат дали сме поели в правилната посока.“

Ръководителят на Ред Бул призна, че представянето в Китай е било стъпка назад не само спрямо лидерите, но и спрямо отборите от средата на класирането: „В Китай загубихме позиции и това не се дължи само на броя завои. Има определени моменти и скорости, при които нашият пакет не отговаря на очакванията. Трябва да работим усилено, за да преодолеем тези трудности.“

Мекис подчерта, че основната цел на Ред Бул е да предостави на пилотите си автомобил, който им позволява да атакуват максимално и да се борят за челните места: „Искаме да видим колко можем да наваксаме, когато колата ни позволява да натискаме докрай. Всичко останало ще бъде въпрос на развитие и постоянни подобрения до края на годината.“


