Макс Верстапен с нов шанс за триумф на „Нюрбургринг“ през 2027?

Изглежда, че 2027 година може да донесе приятна изненада за феновете на моторните спортове. По неофициална информация, датите на престижното състезание „24 часа на Нюрбургринг“ няма да съвпаднат с кръг от Формула 1. Това развитие би могло да позволи на четирикратния световен шампион Макс Верстапен да се завърне на прочутата писта в сърцето на планината Айфел.

През настоящата година Макс Верстапен направи своя дебют в изтощителното 24-часово състезание, където заедно със своите съотборници поведе колоната и впечатли всички с безупречното си каране. За съжаление, само три часа преди финала, техническа повреда извади екипа му от битката за победата, след като автомобилът им прекара дълго време в бокса.

Въпреки разочароващия развой, Верстапен получи заслужени аплодисменти за майсторското си представяне на една от най-предизвикателните писти в света, управлявайки GT3 автомобил – все още ново поприще за него. След финала холандският ас не скри желанието си отново да се впусне в битката на „Зеления ад“, макар че натовареният график във Формула 1 досега правеше подобно участие почти невъзможно.