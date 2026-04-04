Джао Синтонг с голяма победа над Джон Хигинс и класиране на финала на Шампионата на тура

Впечатляваща демонстрация на класа и хладнокръвие – така може да се опише представянето на Джао Синтонг, който буквално помете Джон Хигинс с категоричното 10:1 и си осигури място на големия финал в Шампионата на тура.
Утре младият китайски снукър талант ще се изправи срещу Джъд Тръмп в битка за трофея.
Още след първата сесия Джао бе недостижим – резултатът 8:0 говореше сам за себе си. Въпреки че Хигинс успя да избегне унизителната загуба на нула, опитният шотландец така и не намери отговор на безупречната игра на съперника си.
