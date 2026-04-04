Джао Синтонг с голяма победа над Джон Хигинс и класиране на финала на Шампионата на тура

4 Април, 2026 22:10 3 141 2

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Впечатляваща демонстрация на класа и хладнокръвие – така може да се опише представянето на Джао Синтонг, който буквално помете Джон Хигинс с категоричното 10:1 и си осигури място на големия финал в Шампионата на тура.

Утре младият китайски снукър талант ще се изправи срещу Джъд Тръмп в битка за трофея.

Още след първата сесия Джао бе недостижим – резултатът 8:0 говореше сам за себе си. Въпреки че Хигинс успя да избегне унизителната загуба на нула, опитният шотландец така и не намери отговор на безупречната игра на съперника си.


  • 1 Това момче

    Просто няма кой да го спре. Много добър играч и освен, че няма тайни при ударите които владее до съвършенство, то и фреймовете му са изградени и изиграни много умно. Голям прогрес на всички китайци в снукъра и много ядове за залязващите британски звезди. Досега се възхищавах на Тръмп, О съливан, Уйлямс, Хингис, Мърфи или Алън и Робъртсън, но откакто преди една година точно Синтонг стана световен шампион, просто другите не могат да донесат тази наслада, която носи той с играта си. И резултатите са, че ги размазва. Да видим как ще е на финала срещу Тръмп.

    02:04 05.04.2026

  • 2 Мърфи

    Има 10 китайчета, които си правят гаргара с големите звезди от острова. Жао наскоро победи Селби в общо точково изражение 530:20

    04:53 05.04.2026

