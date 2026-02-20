Новини
Гави се завърна на тренировъчния терен на Барселона след петмесечно отсъствие

20 Февруари, 2026 18:04 654 0

Очакванията са, че с неговото пълно възстановяване

Гави се завърна на тренировъчния терен на Барселона след петмесечно отсъствие - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълга и изпълнена с изпитания пауза, младият талант на Барселона – Гави, отново се появи на тренировъчните игрища на „блаугранас“. Само пет месеца след тежката контузия на коляното, която го извади от строя, испанският национал направи първите си стъпки към завръщане в голямата игра, присъединявайки се към основната група на каталунския гранд.

Въпреки радостта, която предизвика появата му сред съотборниците, щабът на Барса подхожда с изключително внимание към възстановяването на полузащитника. Медицинските специалисти на клуба са категорични – няма да се бърза с връщането му в официалните срещи, за да се избегнат евентуални усложнения и рецидиви.

Според информация на испанското издание AS, феновете ще трябва да проявят още малко търпение, тъй като Гави едва ли ще се появи в игра през следващите няколко седмици.

Характерът и борбеният дух на младия полузащитник са именно онова, което липсваше на отбора в последните мачове. Не е тайна, че Гави е смятан за сърцето и душата на каталунския тим – неговото присъствие на терена променя цялата атмосфера и вдъхва увереност на съотборниците му.

Футболните анализатори в Испания не крият възхищението си: „Гави е моторът на Барса, а неговата страст и непримиримост са заразителни за целия отбор“.


