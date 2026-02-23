Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Джао Синтонг продължава възхода си - надделя над Джон Хигинс и спечели "Шампионата на играчите"

Джао Синтонг продължава възхода си - надделя над Джон Хигинс и спечели "Шампионата на играчите"

23 Февруари, 2026 12:08

Китаецът взе втора поредна титла

Джао Синтонг продължава възхода си - надделя над Джон Хигинс и спечели "Шампионата на играчите" - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Февруари се превърна в истински триумфален месец за китайския майстор на снукъра Джао Синтонг. След като само преди броени дни триумфира на World Grand Prix в Хонконг, сега младата звезда отново блесна на световната сцена, като надделя с 10:7 над легендарния Джон Хигинс във финала на престижния Шампионат на играчите в Телфорд.

С този впечатляващ успех Джао не само затвърди статута си на един от най-ярките таланти в съвременния снукър, но и влезе в елитния клуб на играчите, които са печелили последователни ранкинг турнири – постижение, което досега са реализирали едва 14 състезатели в историята на спорта.

Петата ранкинг титла за Джао идва с още един забележителен рекорд – той се нарежда сред малцината, които са спечелили първите си пет финала, редом до легенди като Стив Дейвис, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън. Безупречната му серия във финалните двубои вече буди възхищение сред фенове и експерти.

Въпреки че 50-годишният Джон Хигинс не успя да се превърне в най-възрастния шампион в ранкинг турнир, той все пак записа името си като втория най-възрастен финалист в историята, изоставайки единствено от Рекс Уилямс, който през 1986 г. игра финал на 53-годишна възраст.

Триумфът в Телфорд донесе на Джао не само престиж, но и сериозен финансов стимул – 150 000 паунда, които го изкачиха до пето място в световната ранглиста. Хигинс, който прибави 70 000 паунда към сметката си, отстъпи с една позиция и вече е шести в класацията. В едногодишната ранглиста обаче шотландецът бележи прогрес – от 17-о се изкачи на 11-о място, което му дава реален шанс да се бори за защита на титлата си в Шампионата на тура.

Предстоят ключови турнири като Welsh Open и World Open, които ще определят кои ще са 12-те най-добри за сезона. Следващата спирка за Джао е Манчестър, където ще се опита да постигне нещо невиждано – да спечели и трите турнира от сериите Players Series в рамките на един сезон. Ако успее, китайският снукърист ще влезе в историята като първия с пълен требъл в този формат.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
