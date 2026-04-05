Микел Артета застана зад играчите си след драматичното отпадане на Арсенал от ФА Къп

Вълнуваща вечер на „Сейнт Мерис“ донесе неочакван обрат за Арсенал, който напусна турнира за Купата на Футболната асоциация след поражение с 1:2 от Саутхемптън. Въпреки разочарованието и пропуснатата възможност за полуфинал на „Уембли“, мениджърът на „артилеристите“ Микел Артета демонстрира безрезервна подкрепа към своите футболисти.

Лондончани, които само преди две седмици претърпяха загуба във финала за Карабао къп срещу Манчестър Сити, отново не успяха да намерят верния ритъм. За първи път през сезона Арсенал записва две последователни поражения, което поставя под въпрос моментната форма на отбора преди решаващите битки във Висшата лига и Шампионската лига.

Срещу Саутхемптън защитата на Арсенал изглеждаше колеблива, а Бен Уайт допусна ключова грешка при центриране, което позволи на домакините да открият резултата. В заключителните минути „светците“ нанесоха последния удар чрез Шей Чарлз, с което сложиха точка на надеждите на гостите.

Въпреки критичните гласове и напрежението, Артета категорично отказа да хвърли вината върху своите играчи. „Обичам тези момчета. Това, което постигнаха през последните девет месеца, е изключително. Не бих ги упрекнал заради един неуспешен мач, особено след всичко, което дадоха на терена. Някои от тях дори не трябваше да играят днес, но се раздадоха докрай. Ще ги защитавам по-силно от всякога. Отговорността е моя“, заяви испанският специалист.

Артета подчерта и огромното физическо натоварване, на което са подложени футболистите му, и призова за единство и борбен дух в предстоящите срещи.

„Сега ни предстои най-вълнуващата част от сезона. Във футбола винаги има трудни моменти – това е първият ни такъв. Време е да се изправим, да поемем отговорност и да покажем характера, който демонстрирахме досега“, допълни мениджърът на Арсенал.

Следващото изпитание за „артилеристите“ е гостуване на Спортинг в Шампионската лига, където Арсенал ще търси бързо завръщане към победния път и възстановяване на самочувствието си.