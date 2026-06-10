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Отделят "Мини Марица - изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от БЕХ

Отделят "Мини Марица - изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от БЕХ

10 Юни, 2026 14:10 819 8

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Реформата за преструктуриране на БЕХ е част от една по-голяма и цялостна интегрирана концепция

Отделят "Мини Марица - изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от БЕХ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет реши да ми възложи в качеството на министър на енергетиката да работя по съответните актове във връзка с преструктурирането на Българския енергиен холдинг (БЕХ) в изпълнение на етап 93 от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг в Гранитната зала на Министерския съвет.

Така, както беше договорена през 2025 г., реформата включва отделяне на "Мини Марица-изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от структурата на БЕХ. Има забавяне на тази реформа и неизпълнението на нейната цялост постави под въпрос над 1 млрд. евро финансиране по ПВУ, но и по териториалните планове за справедлив преход, каза министърът. Първата част на решението на Министерския съвет е да бъде изпълнен етап 93 от ПВУ, който предполага създаването на ново държавно предприятие, което да бъде едноличен собственик на вътрешните предприятия, които в момента са собственост на БЕХ и след извършване на оценка от одитор активите да бъдат прехвърлени, обясни Петрова.

Тя подчерта, че реформата за преструктуриране на БЕХ е част от една по-голяма и цялостна интегрирана концепция, която касае комплекса "Марица Изток". Решението на правителството съдържа ангажимент за изготвяне на бизнес и финансов план на новото предприятие, инвестиционен план за реализация на интегрирана концепция за комплекса "Марица Изток" и съгласуване на тези документи с национално представителните синдикални организации, ДАНС, включително и диалог с Народното събрание, каза енергийният министър.

Петрова информира, че миналата седмица са проведени браншови съвети, на които са поставени началните рамки на концепцията и диалогът върви конструктивно. Според министъра широкото участие на всички заинтересовани страни е изключително важно. Тази реформа не е просто създаване на ново дружество, а стъпка в контекста към цялостна интегрирана концепция за комплекса "Марица Изток", който е изключително важен за енергийната сигурност на страната, за икономическата сигурност и за конкурентоспособността. Това е стратегически въпрос, който трябва да решим, каза Ива Петрова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно

    14 2 Отговор
    Следва ликвидация и после приватизация за жълти стотинки.

    Коментиран от #2

    14:13 10.06.2026

  • 2 Анонимен

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ясно":

    И после пак ще работи, но пушекът от комина ще се води екологичен.

    14:18 10.06.2026

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 3 Отговор
    Простичко казано: Ако нямаш базови централи, като ТЕЦ, ТФЕЦ и АЕЦ, ти просто нямаш енергийна система, с подвърховите и върхови мощности на ВЕИ може само да я регулираш при нужда и НИЩО ПОВЕЧЕ!

    14:22 10.06.2026

  • 4 Еииии

    10 0 Отговор
    36 години , не знаят как да се справят и преструктурират, създаденото от Тодор Живков, държавника милеещ за България.

    14:27 10.06.2026

  • 5 Сзо

    2 1 Отговор
    Ново дружество...нова администрация. Нови чантаджии.

    14:33 10.06.2026

  • 6 Даниел

    4 1 Отговор
    А кво става с Ковачки и неговите вредни емисии???
    Ще плаща ли глоби или както ни казаха американците:той е добър човек!?

    14:36 10.06.2026

  • 7 г-н

    1 0 Отговор
    министерство на енергетиката ,нек бех ,кевр все на Народна хранилка - а има ли още

    14:39 10.06.2026

  • 8 Дзак

    0 1 Отговор
    Да изкупят и американските по централи!

    14:40 10.06.2026

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