Отделят "Мини Марица - изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от БЕХ

Министерският съвет реши да ми възложи в качеството на министър на енергетиката да работя по съответните актове във връзка с преструктурирането на Българския енергиен холдинг (БЕХ) в изпълнение на етап 93 от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг в Гранитната зала на Министерския съвет.

Така, както беше договорена през 2025 г., реформата включва отделяне на "Мини Марица-изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от структурата на БЕХ. Има забавяне на тази реформа и неизпълнението на нейната цялост постави под въпрос над 1 млрд. евро финансиране по ПВУ, но и по териториалните планове за справедлив преход, каза министърът. Първата част на решението на Министерския съвет е да бъде изпълнен етап 93 от ПВУ, който предполага създаването на ново държавно предприятие, което да бъде едноличен собственик на вътрешните предприятия, които в момента са собственост на БЕХ и след извършване на оценка от одитор активите да бъдат прехвърлени, обясни Петрова.

Тя подчерта, че реформата за преструктуриране на БЕХ е част от една по-голяма и цялостна интегрирана концепция, която касае комплекса "Марица Изток". Решението на правителството съдържа ангажимент за изготвяне на бизнес и финансов план на новото предприятие, инвестиционен план за реализация на интегрирана концепция за комплекса "Марица Изток" и съгласуване на тези документи с национално представителните синдикални организации, ДАНС, включително и диалог с Народното събрание, каза енергийният министър.

Петрова информира, че миналата седмица са проведени браншови съвети, на които са поставени началните рамки на концепцията и диалогът върви конструктивно. Според министъра широкото участие на всички заинтересовани страни е изключително важно. Тази реформа не е просто създаване на ново дружество, а стъпка в контекста към цялостна интегрирана концепция за комплекса "Марица Изток", който е изключително важен за енергийната сигурност на страната, за икономическата сигурност и за конкурентоспособността. Това е стратегически въпрос, който трябва да решим, каза Ива Петрова.