Украйна увеличава военните разходи до рекордни нива след промени в бюджета

Украинският парламент одобри промени в държавния бюджет за 2026 г., които проправят пътя към рекордно увеличение на разходите за отбрана и сигурност. Решението идва в момент, когато Киев засилва ударите си по цели в дълбочина на руска територия и отчита ограничени успехи при контраатаки по фронтовата линия, предава БТА.

Приетите изменения предвиждат допълнително финансиране в размер на 1,56 трилиона гривни, или около 34,7 милиарда долара, за нуждите на отбраната и сигурността. Законопроектът беше подкрепен от 242 народни представители при необходими минимум 226 гласа за приемане.

Увеличението на разходите стана възможно след отпускането на заем от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро. Средствата са гарантирани чрез механизъм, свързан с разблокирането на замразени руски активи.

Очаква се заемът да осигури значителна подкрепа за украинската финансова система, като още този месец страната трябва да получи първи транш в размер на 3,2 милиарда евро. Въпреки това Киев продължава да разчита на международна финансова помощ за покриване на бюджетния дефицит и разходите, свързани с войната.

След актуализацията общите разходи за отбрана през тази година се очаква да достигнат рекордните 4,37 трилиона гривни, или приблизително 97,2 милиарда долара. За сравнение, първоначалните прогнози бяха за около 64 милиарда долара, а през миналата година военните разходи възлизаха на 61,4 милиарда долара.

Междувременно украинските депутати приеха и закон, който въвежда данък върху доходите, реализирани чрез онлайн платформи като „Юбър“ и „Болт“. Мярката е част от ангажиментите на страната към Международния валутен фонд, който настоява за разширяване на данъчната база в подкрепа на икономиката, засегната от войната.

Част от останалите условия за получаването на следващ транш от МВФ, включително предложения за облагане на пратки и на малкия бизнес, продължават да предизвикват затруднения при обсъждането им в украинския парламент.