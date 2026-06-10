Украйна увеличава военните разходи до рекордни нива след промени в бюджета

Украинският парламент одобри промени в държавния бюджет за 2026 г., които проправят пътя към рекордно увеличение на разходите за отбрана и сигурност. Решението идва в момент, когато Киев засилва ударите си по цели в дълбочина на руска територия и отчита ограничени успехи при контраатаки по фронтовата линия, предава БТА.
Приетите изменения предвиждат допълнително финансиране в размер на 1,56 трилиона гривни, или около 34,7 милиарда долара, за нуждите на отбраната и сигурността. Законопроектът беше подкрепен от 242 народни представители при необходими минимум 226 гласа за приемане.
Увеличението на разходите стана възможно след отпускането на заем от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро. Средствата са гарантирани чрез механизъм, свързан с разблокирането на замразени руски активи.
Очаква се заемът да осигури значителна подкрепа за украинската финансова система, като още този месец страната трябва да получи първи транш в размер на 3,2 милиарда евро. Въпреки това Киев продължава да разчита на международна финансова помощ за покриване на бюджетния дефицит и разходите, свързани с войната.
След актуализацията общите разходи за отбрана през тази година се очаква да достигнат рекордните 4,37 трилиона гривни, или приблизително 97,2 милиарда долара. За сравнение, първоначалните прогнози бяха за около 64 милиарда долара, а през миналата година военните разходи възлизаха на 61,4 милиарда долара.
Междувременно украинските депутати приеха и закон, който въвежда данък върху доходите, реализирани чрез онлайн платформи като „Юбър“ и „Болт“. Мярката е част от ангажиментите на страната към Международния валутен фонд, който настоява за разширяване на данъчната база в подкрепа на икономиката, засегната от войната.
Част от останалите условия за получаването на следващ транш от МВФ, включително предложения за облагане на пратки и на малкия бизнес, продължават да предизвикват затруднения при обсъждането им в украинския парламент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #20
13:57 10.06.2026
2 Хаха
Коментиран от #8
13:59 10.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9
13:59 10.06.2026
4 Расийката утече
Коментиран от #31
13:59 10.06.2026
5 Пич
13:59 10.06.2026
6 Фалирала държава
Държави и преди са фалирали континент нее
Нека да пробваме
13:59 10.06.2026
7 паривлното заглавие
13:59 10.06.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Хаха":като не стигнат , ще има още , докато стигнат
Коментиран от #10, #12, #21
13:59 10.06.2026
9 име
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кво стана, уе, майка ти каза ли бай тошо от къде ви е докарал?
14:01 10.06.2026
10 Вето
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Радев ще гласува против.
Коментиран от #13
14:01 10.06.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Заем е когато парите се връщат ❗
Всички знаят, че У...йна НЯМА ДА ВЪРНЕ нито цент❗
Коментиран от #18
14:01 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Вето":Радев на Радевица не може да наложи вето..
Коментиран от #35
14:04 10.06.2026
14 Хахаха!🎺🥳😀
14:08 10.06.2026
15 какъв
14:09 10.06.2026
16 Икономист
Коментиран от #23, #24
14:10 10.06.2026
17 Ха ха
14:11 10.06.2026
18 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Зеленски заяви в Белия дом пред целия свят, че няма намерение да връща никакви пари, защото това било помощ против Путин и Тръмп направо побесня! Трябваше да го арестуват, докато не върне парите на САЩ.
14:11 10.06.2026
19 В Киев за три дни
Коментиран от #28
14:11 10.06.2026
20 Виждащ
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Реваншисти и потомци на фашисти от Европа крадат народни пари от гражданите си и ги пращат на Клоуна да пълни каца без дъно. Той връща половината от парите по сметки в острови и офшорки.
Народите да лапат муите.
14:11 10.06.2026
21 Славков
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Максудски,много лесно раздаваш чужди пари ☝️😬 .
14:11 10.06.2026
22 И Киев е Руски
14:12 10.06.2026
23 В Киев за три дни
До коментар #16 от "Икономист":Те за това не дават Русия!!!
14:12 10.06.2026
24 В Киев за три дни
До коментар #16 от "Икономист":Те за това не дават Русия!!!
Коментиран от #27
14:13 10.06.2026
25 Много
14:14 10.06.2026
26 Икономист
14:14 10.06.2026
27 И Киев е Руски
До коментар #24 от "В Киев за три дни":Рано си се натряскал
14:15 10.06.2026
28 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #19 от "В Киев за три дни":Майка ти като и спрат пенсията ще видиш чалми. Заради Украйна вече сме във фактически фалит. Теглим заеми да платим заплатите и пенсиите. Украинците ни замърсиха морето и съсипаха туризма. Земеделието ни загива.
Коментиран от #32
14:15 10.06.2026
29 хахахахха
Коментиран от #36
14:16 10.06.2026
30 az СВО Победа 81
Тя е на изцяло външна издръжка.
Коментиран от #39, #50
14:17 10.06.2026
31 Бъркаш се
До коментар #4 от "Расийката утече":евр0гейск@т@ к0чин@ потече у каналя с тая уср@йна
14:18 10.06.2026
32 Чиба, съветска мумио !
До коментар #28 от "Хахаха!🎺🥳😀":Марш на дyxaш, napцал !!! Магистралната стоянка на майка ти ще продължи да действа и спокойно цялото семейство ще обслужвате турските тираджии !
14:19 10.06.2026
33 Дервишоглу
14:20 10.06.2026
34 Механик
14:20 10.06.2026
35 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":от ДАНС ще ви обяснят какво може и какво не бива 😉
Коментиран от #40, #43, #47
14:21 10.06.2026
36 Рублевка
До коментар #29 от "хахахахха":Европейците ще си платят, дето замразиха чужди активи. Делата вървят бавно, но сигурно. Какво е виновно физическо лице за политиката на своята страна? Купил е имот в чужбина със свои пари, а не с пари на Путин. Или има свой влог, блокиран от банката. Ша плащат пропуснати ползи и лихви и песен ша пеят!
14:22 10.06.2026
37 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
Коментиран от #46
14:22 10.06.2026
38 Tётя Мyтpaфановна
Поне един да имаше от кумова срама ?!
Истинска мистерия !
Коментиран от #44, #45
14:22 10.06.2026
39 И кво?
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":Важното е,че средностатистическия орк изкарва максимум 2 седмици в "бивша" Украйна преди да се закобзони.
И така 4,5 години в Донбас!
14:24 10.06.2026
40 Рублевка
До коментар #35 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":Крайно време е да ги арестуват тия фашисти, дето ограбиха България и я докараха до просешка тояга! Тях и техните помагачи, тролеите от форумите.
14:24 10.06.2026
41 Гориил
14:25 10.06.2026
42 Тома
14:25 10.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 И Киев е Руски
До коментар #38 от "Tётя Мyтpaфановна":Копейки нет но германци в Русия Бол .Бягат от местните талибани.Не щат шириат
14:26 10.06.2026
45 Рублевка
До коментар #38 от "Tётя Мyтpaфановна":В Русия живеят повече етнически българи отколкото в България.
Коментиран от #56
14:26 10.06.2026
46 Цеко
До коментар #37 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":С тези пари много руска смрадт ще измре.Арабите са много богати.
Коментиран от #53
14:26 10.06.2026
47 Чиба, nocepko !
До коментар #35 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":Ей, безполов, марш да дyxaш на турските тираджии !!!
14:28 10.06.2026
48 Само питам
14:28 10.06.2026
49 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
14:28 10.06.2026
50 Да,да
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":С 1% от БВП на Европа Рашистан е на колене.
Коментиран от #55, #57
14:28 10.06.2026
51 Петър Танев
14:30 10.06.2026
52 целия Ес да стяга коланите
Защо нищо не пишете тука ?
14:30 10.06.2026
53 Рублевка
До коментар #46 от "Цеко":В България и без война измряха милиони. От 9 милиона сега сме 5, от които 2 милиона цигани.
14:30 10.06.2026
54 Маринов
14:31 10.06.2026
55 ха ха ха ...
До коментар #50 от "Да,да":Външния дълг на Ес 15 трилиона . На второ място след краварите . Ще се види кой е на колене .
Българския външен дълг към 75 милиарда вече ....
Коментиран от #64
14:31 10.06.2026
56 ГРУ гайтанжиева
До коментар #45 от "Рублевка":Знаем ги тези московски сказки - българите са татари, кирилицата я е измислил Ленин, русия идва от Рус , монголите населяващи москва са християни ....
Тези лъжи и измислици са известни на цял свят, но само полезните ... и д и о т и ,,, ги пишат навсякъде
Коментиран от #69
14:32 10.06.2026
57 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #50 от "Да,да":Къде е този 1%, като през миналата година в Еврозоната са фалирали четири (четири) милиона фирми? Мандрата свърши. Сирене без пари няма!
Коментиран от #59
14:33 10.06.2026
58 Дон Корлеоне
14:34 10.06.2026
59 Къде г видя тез 4 милиона фирми
До коментар #57 от "Хахаха!🎺🥳😀":На макяси B пytkaт@ ли?
Коментиран от #61
14:36 10.06.2026
60 Хахаха!🎺🥳😀
14:37 10.06.2026
61 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #59 от "Къде г видя тез 4 милиона фирми":В Гугъл ве льольо. Не псувай, тъпанар с тъпанар! Научи поне един език, защото и български не знаеш. Келеш.
14:39 10.06.2026
62 Зелю комика
14:40 10.06.2026
63 Реалист
Коментиран от #66, #67
14:40 10.06.2026
64 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #55 от "ха ха ха ...":Откога им разправям, че дългът е огромен и ще останат без заплати и пенсии, те се присмиват на най-богатата страна на земята. Клоуни. Жан Виденовата зима ще им се стори пролет.
14:43 10.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Обективни истини
До коментар #63 от "Реалист":Малък човек имам контакти в ТЕЛК, побързай да ми се обадиш.
Украйна не ни защитава от никой , защото никой с нищо не те заплашва, но ти не можеш да го разбереш това, защото комисията в ТЕЛК не се в събрала да ти види случая.
14:47 10.06.2026
67 Само питам
До коментар #63 от "Реалист":Че до сега да не си спал неспокойно бе умник ?
14:48 10.06.2026
68 Софиянец
14:48 10.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.