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Украйна увеличава военните разходи до рекордни нива след промени в бюджета
  Тема: Украйна

Украйна увеличава военните разходи до рекордни нива след промени в бюджета

10 Юни, 2026 13:56 843 69

  • украйна-
  • промени-
  • бюджет-
  • рекордни нива-
  • военни разходи

Допълнителни средства за отбрана и сигурност ще бъдат осигурени с подкрепата на европейски заем, гарантиран чрез замразени руски активи

Украйна увеличава военните разходи до рекордни нива след промени в бюджета - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският парламент одобри промени в държавния бюджет за 2026 г., които проправят пътя към рекордно увеличение на разходите за отбрана и сигурност. Решението идва в момент, когато Киев засилва ударите си по цели в дълбочина на руска територия и отчита ограничени успехи при контраатаки по фронтовата линия, предава БТА.

Приетите изменения предвиждат допълнително финансиране в размер на 1,56 трилиона гривни, или около 34,7 милиарда долара, за нуждите на отбраната и сигурността. Законопроектът беше подкрепен от 242 народни представители при необходими минимум 226 гласа за приемане.

Увеличението на разходите стана възможно след отпускането на заем от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро. Средствата са гарантирани чрез механизъм, свързан с разблокирането на замразени руски активи.

Очаква се заемът да осигури значителна подкрепа за украинската финансова система, като още този месец страната трябва да получи първи транш в размер на 3,2 милиарда евро. Въпреки това Киев продължава да разчита на международна финансова помощ за покриване на бюджетния дефицит и разходите, свързани с войната.

След актуализацията общите разходи за отбрана през тази година се очаква да достигнат рекордните 4,37 трилиона гривни, или приблизително 97,2 милиарда долара. За сравнение, първоначалните прогнози бяха за около 64 милиарда долара, а през миналата година военните разходи възлизаха на 61,4 милиарда долара.

Междувременно украинските депутати приеха и закон, който въвежда данък върху доходите, реализирани чрез онлайн платформи като „Юбър“ и „Болт“. Мярката е част от ангажиментите на страната към Международния валутен фонд, който настоява за разширяване на данъчната база в подкрепа на икономиката, засегната от войната.

Част от останалите условия за получаването на следващ транш от МВФ, включително предложения за облагане на пратки и на малкия бизнес, продължават да предизвикват затруднения при обсъждането им в украинския парламент.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    30 2 Отговор
    Чужди пари лесно се харчат.

    Коментиран от #20

    13:57 10.06.2026

  • 2 Хаха

    28 2 Отговор
    Тия 90 милиарда на Евро-Урсулиците няма да стигнат.

    Коментиран от #8

    13:59 10.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 30 Отговор
    мдаа....тежко за гнома и Рашистан-..войната е като да отвориш врата на тъмна стая , не се знае кво ще изкочи отвътре,,-Адолф Хитлер

    Коментиран от #9

    13:59 10.06.2026

  • 4 Расийката утече

    2 26 Отговор
    у каналя.

    Коментиран от #31

    13:59 10.06.2026

  • 5 Пич

    26 1 Отговор
    Демек - България увеличава военните разходи заради Украйна!!! На Гълъбчето ще вземе да му излезе дефицита...

    13:59 10.06.2026

  • 6 Фалирала държава

    32 1 Отговор
    Извършва социален еексперимент дали може да фалира цял континент

    Държави и преди са фалирали континент нее
    Нека да пробваме

    13:59 10.06.2026

  • 7 паривлното заглавие

    27 1 Отговор
    Украйна увеличава краденето до рекордни нива. Сега или никога. Като за последно, щото края се вижда.

    13:59 10.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 19 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    като не стигнат , ще има още , докато стигнат

    Коментиран от #10, #12, #21

    13:59 10.06.2026

  • 9 име

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кво стана, уе, майка ти каза ли бай тошо от къде ви е докарал?

    14:01 10.06.2026

  • 10 Вето

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Радев ще гласува против.

    Коментиран от #13

    14:01 10.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 1 Отговор
    Пак ЛЪ ЖЕ ТЕ хората ❗
    Заем е когато парите се връщат ❗
    Всички знаят, че У...йна НЯМА ДА ВЪРНЕ нито цент❗

    Коментиран от #18

    14:01 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 13 Отговор

    До коментар #10 от "Вето":

    Радев на Радевица не може да наложи вето..

    Коментиран от #35

    14:04 10.06.2026

  • 14 Хахаха!🎺🥳😀

    14 1 Отговор
    Исках да взема заем, гарантиран с имота на комшията, но той не е съгласен. Казах на банката, че комшията е лош човек, но не ми дават заем.

    14:08 10.06.2026

  • 15 какъв

    18 0 Отговор
    късмет тази война за крадци..туй няма да се занимават като в БГ..20 млн. не стигат или 5евро да дигнем пенсия...туй говорим за стотици милиарди..никаква счетоводна къща не може да хване цаката, одит и др. глупости..Крадат със самолети, кораби.

    14:09 10.06.2026

  • 16 Икономист

    16 1 Отговор
    Абе кой уважаващ себе си банкер дава огромен кредит на просяци ?

    Коментиран от #23, #24

    14:10 10.06.2026

  • 17 Ха ха

    3 14 Отговор
    Руските денги, бой по крепостното руско блато.Это хорошо, очень хорошо.

    14:11 10.06.2026

  • 18 Хахаха!🎺🥳😀

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Зеленски заяви в Белия дом пред целия свят, че няма намерение да връща никакви пари, защото това било помощ против Путин и Тръмп направо побесня! Трябваше да го арестуват, докато не върне парите на САЩ.

    14:11 10.06.2026

  • 19 В Киев за три дни

    1 14 Отговор
    Браво!!! С Евро пари по руските члми!!!

    Коментиран от #28

    14:11 10.06.2026

  • 20 Виждащ

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Реваншисти и потомци на фашисти от Европа крадат народни пари от гражданите си и ги пращат на Клоуна да пълни каца без дъно. Той връща половината от парите по сметки в острови и офшорки.
    Народите да лапат муите.

    14:11 10.06.2026

  • 21 Славков

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Максудски,много лесно раздаваш чужди пари ☝️😬 .

    14:11 10.06.2026

  • 22 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    А бандероФци от ГДЕ

    14:12 10.06.2026

  • 23 В Киев за три дни

    2 11 Отговор

    До коментар #16 от "Икономист":

    Те за това не дават Русия!!!

    14:12 10.06.2026

  • 24 В Киев за три дни

    1 10 Отговор

    До коментар #16 от "Икономист":

    Те за това не дават Русия!!!

    Коментиран от #27

    14:13 10.06.2026

  • 25 Много

    13 2 Отговор
    жълтосини парцали ве

    14:14 10.06.2026

  • 26 Икономист

    13 1 Отговор
    Янките се надяваха срещу заема за Украйна да получат редки земни елементи ,но в случая ще получат само редки ...айнаа ..Същата история ще е и с Ойропейците .

    14:14 10.06.2026

  • 27 И Киев е Руски

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "В Киев за три дни":

    Рано си се натряскал

    14:15 10.06.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    16 1 Отговор

    До коментар #19 от "В Киев за три дни":

    Майка ти като и спрат пенсията ще видиш чалми. Заради Украйна вече сме във фактически фалит. Теглим заеми да платим заплатите и пенсиите. Украинците ни замърсиха морето и съсипаха туризма. Земеделието ни загива.

    Коментиран от #32

    14:15 10.06.2026

  • 29 хахахахха

    14 0 Отговор
    "гарантиран чрез замразени руски активи" и кое по точно им е гаранцията като тези активи са руски,гарантиран е заема с обричането на евр0гейските държави да го изплащат

    Коментиран от #36

    14:16 10.06.2026

  • 30 az СВО Победа 81

    12 3 Отговор
    Бивша Украйна няма бюджет.
    Тя е на изцяло външна издръжка.

    Коментиран от #39, #50

    14:17 10.06.2026

  • 31 Бъркаш се

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Расийката утече":

    евр0гейск@т@ к0чин@ потече у каналя с тая уср@йна

    14:18 10.06.2026

  • 32 Чиба, съветска мумио !

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Марш на дyxaш, napцал !!! Магистралната стоянка на майка ти ще продължи да действа и спокойно цялото семейство ще обслужвате турските тираджии !

    14:19 10.06.2026

  • 33 Дервишоглу

    10 3 Отговор
    Балхария е фашистки кенеф, който е дал 40% от оръжията а сега ще дава 4 милиарда на кокаиновия режим.

    14:20 10.06.2026

  • 34 Механик

    3 8 Отговор
    С руските пари по руските глави.Безценно!!!

    14:20 10.06.2026

  • 35 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    от ДАНС ще ви обяснят какво може и какво не бива 😉

    Коментиран от #40, #43, #47

    14:21 10.06.2026

  • 36 Рублевка

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "хахахахха":

    Европейците ще си платят, дето замразиха чужди активи. Делата вървят бавно, но сигурно. Какво е виновно физическо лице за политиката на своята страна? Купил е имот в чужбина със свои пари, а не с пари на Путин. Или има свой влог, блокиран от банката. Ша плащат пропуснати ползи и лихви и песен ша пеят!

    14:22 10.06.2026

  • 37 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 8 Отговор
    С.Арабия и Катар обявиха донорски пакет от 16 милиарда долара за Украйна, колко полезни за московските блата ракети и бомби ще се купят......🤣🤣🤣😂😂😂😂

    Коментиран от #46

    14:22 10.06.2026

  • 38 Tётя Мyтpaфановна

    3 7 Отговор
    Все Европа фалира, пък нито една копейка не се отзова на поканата на другаря Путин да заживее в руский мир.
    Поне един да имаше от кумова срама ?!
    Истинска мистерия !

    Коментиран от #44, #45

    14:22 10.06.2026

  • 39 И кво?

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    Важното е,че средностатистическия орк изкарва максимум 2 седмици в "бивша" Украйна преди да се закобзони.
    И така 4,5 години в Донбас!

    14:24 10.06.2026

  • 40 Рублевка

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    Крайно време е да ги арестуват тия фашисти, дето ограбиха България и я докараха до просешка тояга! Тях и техните помагачи, тролеите от форумите.

    14:24 10.06.2026

  • 41 Гориил

    8 1 Отговор
    Колкото повече Европа увеличава разходите си, толкова по-богати и щастливи стават украинците. Цялото черноморско крайбрежие на България е под контрола на украинска, молдовска, грузинска и арменска мафия.

    14:25 10.06.2026

  • 42 Тома

    6 1 Отговор
    Защо ни лъжат че гарант ще са замразените руски активи за заема на бандеровци като се разбра че там не могат да се пипнат иначе ще изгорят евроклиър в Белгия.Сметката ще се плати от мучо трабахо от Европа

    14:25 10.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 И Киев е Руски

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Копейки нет но германци в Русия Бол .Бягат от местните талибани.Не щат шириат

    14:26 10.06.2026

  • 45 Рублевка

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Tётя Мyтpaфановна":

    В Русия живеят повече етнически българи отколкото в България.

    Коментиран от #56

    14:26 10.06.2026

  • 46 Цеко

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    С тези пари много руска смрадт ще измре.Арабите са много богати.

    Коментиран от #53

    14:26 10.06.2026

  • 47 Чиба, nocepko !

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    Ей, безполов, марш да дyxaш на турските тираджии !!!

    14:28 10.06.2026

  • 48 Само питам

    4 1 Отговор
    А кинти от къде ?

    14:28 10.06.2026

  • 49 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 2 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    14:28 10.06.2026

  • 50 Да,да

    1 7 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    С 1% от БВП на Европа Рашистан е на колене.

    Коментиран от #55, #57

    14:28 10.06.2026

  • 51 Петър Танев

    1 0 Отговор
    Фламингото лети.

    14:30 10.06.2026

  • 52 целия Ес да стяга коланите

    5 2 Отговор
    В Северна Ирландия масови протести и погроми срещу мигрантите ?!
    Защо нищо не пишете тука ?

    14:30 10.06.2026

  • 53 Рублевка

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Цеко":

    В България и без война измряха милиони. От 9 милиона сега сме 5, от които 2 милиона цигани.

    14:30 10.06.2026

  • 54 Маринов

    6 1 Отговор
    Този кредит, уж гарантиран от замразените руски активи, коя банка ще го даде? То прилича малко на кредитирането в ранния български капитализъм: дай ми кредит, давам ти 20% за теб и забрави за връщане. Прилича, нали? Урсулианите ще си приберат процентите във всички случаи. А руските активи са руски, ако да са замразени. Ама Русия щяла да плаща репарации на Малорусия. Русия може да я възстанови, когато тя стане тяхна. Цялата. Та сега гледаме надлъгване и крадене и то яко. Тръмп ги остави - има други проблеми. И урсулианците се развихриха.

    14:31 10.06.2026

  • 55 ха ха ха ...

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Да,да":

    Външния дълг на Ес 15 трилиона . На второ място след краварите . Ще се види кой е на колене .
    Българския външен дълг към 75 милиарда вече ....

    Коментиран от #64

    14:31 10.06.2026

  • 56 ГРУ гайтанжиева

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Рублевка":

    Знаем ги тези московски сказки - българите са татари, кирилицата я е измислил Ленин, русия идва от Рус , монголите населяващи москва са християни ....
    Тези лъжи и измислици са известни на цял свят, но само полезните ... и д и о т и ,,, ги пишат навсякъде

    Коментиран от #69

    14:32 10.06.2026

  • 57 Хахаха!🎺🥳😀

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Да,да":

    Къде е този 1%, като през миналата година в Еврозоната са фалирали четири (четири) милиона фирми? Мандрата свърши. Сирене без пари няма!

    Коментиран от #59

    14:33 10.06.2026

  • 58 Дон Корлеоне

    0 1 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    14:34 10.06.2026

  • 59 Къде г видя тез 4 милиона фирми

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    На макяси B пytkaт@ ли?

    Коментиран от #61

    14:36 10.06.2026

  • 60 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Най интересен е президентът на Финландия, Струп. Страната му фалира. Реална безработица като в САЩ през Великата депресия, а той иска НАТО и да напада Русия! Клоуни. Путин само им се подсмихва и чака да клекнат.

    14:37 10.06.2026

  • 61 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Къде г видя тез 4 милиона фирми":

    В Гугъл ве льольо. Не псувай, тъпанар с тъпанар! Научи поне един език, защото и български не знаеш. Келеш.

    14:39 10.06.2026

  • 62 Зелю комика

    0 4 Отговор
    Пак ще хвърчат петолъчки, вчера в падмасковие,една петолъчка беше изпарена,колата му литнала на 50 метра,полковник от КГБ Дамир

    14:40 10.06.2026

  • 63 Реалист

    2 4 Отговор
    За европееца не е никакъв проблем да дава по 1€ на ден за да спи спокойно, защитен от московските Варвари. Така, че Европа може без да се натяга да осигурява по 164 250 000 000 € на година, като броим само населението на ЕС. Като прибавим и останалите поддръжници на героичния украински народ, спокойно може да им се осигуряват по 250 000 000 000 € на година.

    Коментиран от #66, #67

    14:40 10.06.2026

  • 64 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "ха ха ха ...":

    Откога им разправям, че дългът е огромен и ще останат без заплати и пенсии, те се присмиват на най-богатата страна на земята. Клоуни. Жан Виденовата зима ще им се стори пролет.

    14:43 10.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Обективни истини

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Реалист":

    Малък човек имам контакти в ТЕЛК, побързай да ми се обадиш.
    Украйна не ни защитава от никой , защото никой с нищо не те заплашва, но ти не можеш да го разбереш това, защото комисията в ТЕЛК не се в събрала да ти види случая.

    14:47 10.06.2026

  • 67 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Реалист":

    Че до сега да не си спал неспокойно бе умник ?

    14:48 10.06.2026

  • 68 Софиянец

    2 0 Отговор
    Ще купуват още бусове без прозорци 😂 бусификацията е важна за режима на Зеля

    14:48 10.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

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