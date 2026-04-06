Загубата на Ливърпул от Ман Сити няма значение за бъдещето на Арне Слот

Отпадането от ФА Къп, макар и след толкова лошо представяне и болезнен резултат срещу Манчестър Сити, няма никакво значение за бъдещето на Арне Слот в Ливърпул. Според Джеймс Пиърс от “Ди Атлетик” дори триумф в турнира не би било важен фактор, защото собствениците на клуба не поставят тази купа сред приоритетните си цели. Същото може да се каже дори за предстоящите 1/4-финали в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. За “Фенуей Спортс Груп” най-важно е класирането за Шампионската лига през следващия сезон. Но дори да успее да го постигне, Слот няма да има гаранции, че ще остане.

Winning the FA Cup would not have saved Arne Slot’s job this summer, in the same way as losing in the quarter-finals will not seriously influence how this troubled season is viewed by his Liverpool bosses. For them, Champions League qualification is prioritised.



Според Пиърс американците искат да дадат шанс на нидерладеца да оправи нещата през следващия сезон, но начинът, по който Ливърпул се срина срещу Манчестър Сити, е обезпокоителен сигнал. А и феновете вече като че ли се обърнаха срещу Слот и чакат с нетърпение назначението на Чаби Алонсо, за което се говори все по-упорито.

Пол Джойс от "Таймс" твърди, че от изключителна важност за Слот е каква реакция ще покаже отборът в мачовете с ПСЖ. Други източници настояват, че вече ръководството е загубило доверието си в нидерландеца. Дали решението вече е взето, или Слот ще успее да спаси работата си с представянето на отбора в Шампионската лига и класирането в топ 5, предстои да видим, но в момента мениджърът на Ливърпул не изглежда като човек, чието бъдеще несъмнено е свързано с мърсисайдци.