САЩ с нови удари срещу Иран, Техеран атакува съседни държави

Вашингтон е нанесъл удари върху редица обекти в Иран след свалянето на хеликоптер. От Техеран са отговорили с удари по Бахрейн, Кувейт и Йордания. Какво означава това за преговорите?
САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, след като обявиха, че техен хеликоптер е бил свален край Ормузкия проток.
В отговор на сваляне на хеликоптер "Апачи"
"Мисията е отговор на неоправданата иранска агресия", обяви говорител на американската армия. В същото време източници на Си Ен Ен са заявили, че според Вашингтон ударите няма да попречат на преговорите с Ислямската република за край на войната.
Иранският външен министър Абас Арагчи определи американските удари като нарушение на иранския суверенитет. Според американските медии ударите са изпълнени на три вълни, като са засегнати противовъздушни съоръжения, наземни контролни станции и радари. Иранските медии говорят за експлозии в град Сирик, остров Кешм и взривяване на водни резервоари.
Иран отговори с удари по американски бази
В отговор Иран е изстрелял ракети и дронове по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. "Напуснете нашия район, ако искате да сте в безопасност. Историята на Персийския залив е изпълнена с примери за трагичната съдба на нашествениците", написа още Арагчи.
Във войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран в края на февруари, от два месеца официално е постигнато примирие, но то в последните дни се нарушава многократно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #2, #8
13:54 10.06.2026
2 Хаха
До коментар #1 от "Наблюдател":Този вече не е любимец на Кремъл.
Коментиран от #5
13:56 10.06.2026
3 руззззНаци
13:57 10.06.2026
4 Швейк
14:00 10.06.2026
5 Мутрофанова
До коментар #2 от "Хаха":Тия от Възраждане излезнаха големи НЕМОЖАЧИ голяма набутвация
14:02 10.06.2026
6 Дони
14:04 10.06.2026
7 Наблюдател
- DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
Коментиран от #11
14:04 10.06.2026
8 Шмекер Копейкин празнодумеца
До коментар #1 от "Наблюдател":И по този начин ще лиши от препитание над 70 000 семейства, за да угоди на вражеска Московия.
Жалки продажни копейки !!!
Коментиран от #12
14:07 10.06.2026
9 СЛОНА
14:11 10.06.2026
10 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:12 10.06.2026
11 Чиба, nocepko !
До коментар #7 от "Наблюдател":Объркал ли се TPOЛ ?!
Статията е за САЩ, Иран и Персийския залив .
14:16 10.06.2026
12 Виждащ
До коментар #8 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":И по този начин ще спаси хората от възмездието на народа когото убиват тези оръжия, анадънмо?
Коментиран от #15
14:16 10.06.2026
13 Kaлпазанин
Коментиран от #14, #16
14:16 10.06.2026
14 брях да му се не види
До коментар #13 от "Kaлпазанин":Може ли едно разумно обяснение, защо в споразумението за мур между САЩ и Иран, официален Техеран поставя условие Израел да остави на мира Хизбула в Ливан? Кое е общото между двете войни?
14:25 10.06.2026
15 ЩЕКА 🤡🤩🐐
До коментар #12 от "Виждащ":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌 а кога ЩЕ превземат орковете поне Бомбас 100%
14:25 10.06.2026
16 Козаристан
До коментар #13 от "Kaлпазанин":Защитаваш атентаторите джихадисти от Сарафово и техния престъпен режим ли бе продажникпредател
С фурми ли ти плащат козарите?
Коментиран от #17
14:26 10.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Удри, бай Ираньо!
14:41 10.06.2026