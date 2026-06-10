САЩ с нови удари срещу Иран, Техеран атакува съседни държави

Вашингтон е нанесъл удари върху редица обекти в Иран след свалянето на хеликоптер. От Техеран са отговорили с удари по Бахрейн, Кувейт и Йордания. Какво означава това за преговорите?

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, след като обявиха, че техен хеликоптер е бил свален край Ормузкия проток.

В отговор на сваляне на хеликоптер "Апачи"

"Мисията е отговор на неоправданата иранска агресия", обяви говорител на американската армия. В същото време източници на Си Ен Ен са заявили, че според Вашингтон ударите няма да попречат на преговорите с Ислямската република за край на войната.

Иранският външен министър Абас Арагчи определи американските удари като нарушение на иранския суверенитет. Според американските медии ударите са изпълнени на три вълни, като са засегнати противовъздушни съоръжения, наземни контролни станции и радари. Иранските медии говорят за експлозии в град Сирик, остров Кешм и взривяване на водни резервоари.

Иран отговори с удари по американски бази

В отговор Иран е изстрелял ракети и дронове по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. "Напуснете нашия район, ако искате да сте в безопасност. Историята на Персийския залив е изпълнена с примери за трагичната съдба на нашествениците", написа още Арагчи.

Във войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран в края на февруари, от два месеца официално е постигнато примирие, но то в последните дни се нарушава многократно.