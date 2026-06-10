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САЩ с нови удари срещу Иран, Техеран атакува съседни държави

САЩ с нови удари срещу Иран, Техеран атакува съседни държави

10 Юни, 2026 13:53 1 446 18

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  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • ракети-
  • дронове-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Според американските медии ударите са изпълнени на три вълни, като са засегнати противовъздушни съоръжения, наземни контролни станции и радари

САЩ с нови удари срещу Иран, Техеран атакува съседни държави - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Вашингтон е нанесъл удари върху редица обекти в Иран след свалянето на хеликоптер. От Техеран са отговорили с удари по Бахрейн, Кувейт и Йордания. Какво означава това за преговорите?

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, след като обявиха, че техен хеликоптер е бил свален край Ормузкия проток.

В отговор на сваляне на хеликоптер "Апачи"

"Мисията е отговор на неоправданата иранска агресия", обяви говорител на американската армия. В същото време източници на Си Ен Ен са заявили, че според Вашингтон ударите няма да попречат на преговорите с Ислямската република за край на войната.

Иранският външен министър Абас Арагчи определи американските удари като нарушение на иранския суверенитет. Според американските медии ударите са изпълнени на три вълни, като са засегнати противовъздушни съоръжения, наземни контролни станции и радари. Иранските медии говорят за експлозии в град Сирик, остров Кешм и взривяване на водни резервоари.

Иран отговори с удари по американски бази

В отговор Иран е изстрелял ракети и дронове по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. "Напуснете нашия район, ако искате да сте в безопасност. Историята на Персийския залив е изпълнена с примери за трагичната съдба на нашествениците", написа още Арагчи.

Във войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран в края на февруари, от два месеца официално е постигнато примирие, но то в последните дни се нарушава многократно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    23 4 Отговор
    "Възраждане" ще внесе предложение за забрана за продажба на оръжие за Украйна и за реекспорт. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов пред журналисти в парламента във връзка с решението на правителството да прекрати предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна.

    Коментиран от #2, #8

    13:54 10.06.2026

  • 2 Хаха

    0 18 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Този вече не е любимец на Кремъл.

    Коментиран от #5

    13:56 10.06.2026

  • 3 руззззНаци

    1 20 Отговор
    A за забрана за продажба на раззия ще внесат ли?

    13:57 10.06.2026

  • 4 Швейк

    25 0 Отговор
    Абе ,кво стана с "добрата сделка" на оня рижавия ?

    14:00 10.06.2026

  • 5 Мутрофанова

    4 15 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Тия от Възраждане излезнаха големи НЕМОЖАЧИ голяма набутвация

    14:02 10.06.2026

  • 6 Дони

    2 18 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    14:04 10.06.2026

  • 7 Наблюдател

    20 1 Отговор
    Без малко пак да пропусна:

    - DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    Коментиран от #11

    14:04 10.06.2026

  • 8 Шмекер Копейкин празнодумеца

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    И по този начин ще лиши от препитание над 70 000 семейства, за да угоди на вражеска Московия.
    Жалки продажни копейки !!!

    Коментиран от #12

    14:07 10.06.2026

  • 9 СЛОНА

    8 1 Отговор
    ВРЕМЕ Е САЩ ДА СИ ПОЛУЧАТ ЗАСЛУЖЕНОТО!!!

    14:11 10.06.2026

  • 10 Бойкот на О.Л.Хлъц

    10 0 Отговор
    "Мисията е отговор на неоправданата иранска агресия” - Така някой ще си помисли, че Иран е нападнал ФАЩ...

    14:12 10.06.2026

  • 11 Чиба, nocepko !

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Объркал ли се TPOЛ ?!
    Статията е за САЩ, Иран и Персийския залив .

    14:16 10.06.2026

  • 12 Виждащ

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":

    И по този начин ще спаси хората от възмездието на народа когото убиват тези оръжия, анадънмо?

    Коментиран от #15

    14:16 10.06.2026

  • 13 Kaлпазанин

    11 2 Отговор
    Значи да нападаш от другия край на света богати на ресурси държави е оправдано ,така ли да разбираме краварската и еврейската демокрация

    Коментиран от #14, #16

    14:16 10.06.2026

  • 14 брях да му се не види

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Kaлпазанин":

    Може ли едно разумно обяснение, защо в споразумението за мур между САЩ и Иран, официален Техеран поставя условие Израел да остави на мира Хизбула в Ливан? Кое е общото между двете войни?

    14:25 10.06.2026

  • 15 ЩЕКА 🤡🤩🐐

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Виждащ":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌 а кога ЩЕ превземат орковете поне Бомбас 100%

    14:25 10.06.2026

  • 16 Козаристан

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Kaлпазанин":

    Защитаваш атентаторите джихадисти от Сарафово и техния престъпен режим ли бе продажникпредател

    С фурми ли ти плащат козарите?

    Коментиран от #17

    14:26 10.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Удри, бай Ираньо!

    1 0 Отговор
    Удри да се пукат душманите!

    14:41 10.06.2026