Крисия намекна за сватба с Никола Цолов

Младата певица Крисия загатна, че връзката ѝ с автомобилния състезател Никола Цолов е доста по-сериозна отколкото предполагахме. По време на участието си в предаването „Кой да знае?“ тя не само говори с усмивка за любимия си, но дори загатна за бъдеща сватба.
Крисия попадна в отбора на Христо Пъдев, а срещу тях се изправиха Антон Порязов и Милица Гладнишка. В хода на шоуто водещият Сашо Кадиев се пошегува, че не знае за връзката между певицата и Никола Цолов. След като тя потвърди, че двамата са заедно, Кадиев не пропусна да подхвърли типичния си хумористичен коментар, който предизвика смях в студиото.
Крисия не скри чувствата си и призна, че е влюбена. Тя дори заяви, че ако се представи добре в играта, заслуга за това ще има и Никола Цолов, макар и от разстояние. „Той е много интелигентен и ще ми помага, като е в главата ми“, пошегува се певицата.
Най-любопитният момент обаче дойде, когато Крисия заяви на Сашо Кадиев, че ще бъде поканен на сватбата ѝ с Българския лъв, както е известен младият пилот.
Макар думите ѝ да бяха изречени уж на шега, те показват, че изпълнителката вече вижда бъдеще с Никола Цолов. Двамата неведнъж са демонстрирали близостта си публично, а феновете им все по-често ги определят като една от най-симпатичните млади двойки в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
14:00 10.06.2026
2 честен ционист
14:01 10.06.2026
3 Тома
14:01 10.06.2026
4 Криси
14:01 10.06.2026
5 А той
14:03 10.06.2026
6 Естет
14:04 10.06.2026
7 И защо си мислите
Просто намек
14:04 10.06.2026
8 Ко речи?
14:09 10.06.2026
9 Пришелец
14:16 10.06.2026
10 Явно са напълнили кифлата със съдържание
Коментиран от #13
14:16 10.06.2026
11 И тоя български
14:17 10.06.2026
12 Бай Догай
А може и тя да се прави на интересна, нещо като да намеква на момчето какво и се иска.
14:26 10.06.2026
13 Кифла с мармалад
До коментар #10 от "Явно са напълнили кифлата със съдържание":Цолажа е изял мармалада, а Крисито е на седмото небе. Ех мечти, мечти..
14:32 10.06.2026
14 Лаик
14:41 10.06.2026
15 ЕХАА.а.а.а.а.а
14:45 10.06.2026
16 историчар
14:46 10.06.2026