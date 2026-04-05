Мария Гуардиола – стилната наследница на Пеп, която покорява модния свят

Мария Гуардиола, първородната дъщеря на легендарния футболен мениджър Пеп Гуардиола, все по-често попада под светлините на прожекторите – и то не само заради известната си фамилия. Родена през 2000 година в слънчева Каталуния, Мария днес е истинска модна икона и вдъхновение за хиляди млади хора по света.

От трибуните на „Етихад“ до модните подиуми

В последния двубой на Манчестър Сити срещу Ливърпул, завършил с категорична победа 4:0, Мария бе забелязана до баща си на трибуните, докато той изтърпяваше наказание. Тази емоционална поява не остана незабелязана от феновете и медиите, които отдавна следят развитието на младата красавица.

Самостоятелен път извън сянката на баща си

Въпреки че е най-голямото от трите деца на Пеп Гуардиола и бившата му съпруга Кристина Сера, Мария успява да изгради собствена идентичност. Сестра ѝ Валентина и брат ѝ Мариус също са част от сплотеното семейство, което преживя сериозни промени след раздялата на родителите през 2025 година. Въпреки това, Мария и нейните братя и сестри продължават да поддържат топли отношения и с двамата си родители, често пътувайки между Лондон и Манчестър.

Възходът на инфлуенсър и моден предприемач

С почти милион последователи в социалните мрежи, Мария Гуардиола се утвърди като влиятелен инфлуенсър и създател на съдържание. Нейният изискан стил и партньорства с престижни модни брандове я превърнаха в разпознаваема фигура в индустрията. Освен това, тя има опит в лицензионния отдел на Манчестър Сити и е работила за световноизвестната марка на Виктория Бекъм – доказателство за нейния професионализъм и амбиция.

Личен живот далеч от сензациите

Макар че личният ѝ живот понякога попада в медийното полезрение – включително и кратката ѝ връзка с футболиста Деле Али – Мария предпочита да държи личното си пространство далеч от публичното внимание. Тя се фокусира върху кариерата си и развитието си като самостоятелна личност.

Винаги до баща си – подкрепа и обич

Най-запомнящите се моменти остават тези, в които Мария демонстрира безрезервната си подкрепа към баща си. Трогателната им прегръдка на „Уембли“ след триумфа на Манчестър Сити във финала за Карабао Къп през март 2026 година е само един от многото примери за силната връзка между тях.