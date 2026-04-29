Пеп Гуардиола изненада всички: Вместо зрелището ПСЖ – Байерн, избра скромен двубой в Лига 1

Пеп Гуардиола изненада всички: Вместо зрелището ПСЖ – Байерн, избра скромен двубой в Лига 1

29 Април, 2026 18:28 458 0

Мениджърът на Манчестър Сити предпочете да наблюдава двубоя между Стокпорт Каунти и Порт Вейл

Пеп Гуардиола изненада всички: Вместо зрелището ПСЖ – Байерн, избра скромен двубой в Лига 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Докато футболните фенове по цял свят не можеха да откъснат очи от головия спектакъл между ПСЖ и Байерн Мюнхен, завършил с впечатляващия резултат 5:4, мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола направи неочакван избор. Каталунският стратег, известен със своя нестандартен подход и страст към играта, бе забелязан не къде да е, а на трибуните на стадион "Еджли Парк" в Стокпорт.

Вместо да се наслади на битката на европейските гиганти, Гуардиола предпочете да наблюдава двубоя между местния Стокпорт Каунти и Порт Вейл от английската Лига 1 – третото ниво на футболната пирамида на Острова. Срещата завърши с победа 2:1 за гостите, но истинската сензация бе присъствието на именития треньор сред зрителите.

Този избор на Пеп предизвика вълна от коментари и недоумение сред феновете и анализаторите. Мнозина се питат дали отпадането на Манчестър Сити от Шампионската лига е охладило интереса му към най-престижния европейски турнир, или просто Гуардиола търси вдъхновение и нови идеи в по-непретенциозните мачове.


