Лийдс се класира на полуфинал за ФА Къп след победа с дузпи над Уест Хем

Вълнуваща футболна вечер на "Лондон Стейдиъм" донесе истински спектакъл за феновете, след като Лийдс, с българския национал Илия Груев-младши в състава, елиминира Уест Хем след инфарктна развръзка и изпълнение на дузпи.

Срещата от четвъртфиналите на ФА Къп завърши 2:2 в редовното време и продълженията, а при наказателните удари "белите" триумфираха с 4:2.

Мачът започна с високо темпо и още в 26-ата минута японският полузащитник Ао Танака откри резултата за гостите. В средата на второто полувреме, след точно изпълнена дузпа от Доминик Калвърт-Люин, Лийдс удвои преднината си и изглеждаше, че пътят към полуфиналите е открит.

В 69-ата минута Илия Груев-младши се появи на терена.

В добавеното време Матеуш Фернандеш върна надеждите на "чуковете" с гол за 1:2, а само три минути по-късно Аксел Дизази изравни резултата, изпращайки мача в продължения.

Двата отбора не успяха да си отбележат гол в допълнителните 30 минути, което доведе до изпълнение на дузпи.

В самия край на продълженията мениджърът на Уест Хем Нуно Еспирито Сантош направи изненадваща смяна, като пусна на вратата 20-годишния дебютант Финли Херик. Младият страж успя да спаси първата дузпа, изпълнена от Джоел Пиру, но това не бе достатъчно – Джаред Боуен и Пабло Фелипе пропуснаха за домакините, а Лийдс реализира четири точни удара и си осигури място сред най-добрите четири в турнира.