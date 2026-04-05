Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лийдс се класира на полуфинал за ФА Къп след победа с дузпи над Уест Хем

5 Април, 2026 21:49 1 268 0

  • лийдс-
  • уест хем-
  • фа къп-
  • дузпи-
  • илия груев-
  • полуфинал-
  • футбол-
  • четвъртфинал-
  • лондон стейдиъм-
  • драматичен мач

Илия Груев-младши се появи на терена в 69-ата минута

Лийдс се класира на полуфинал за ФА Къп след победа с дузпи над Уест Хем - 1
Кадър: Diema Sport
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на "Лондон Стейдиъм" донесе истински спектакъл за феновете, след като Лийдс, с българския национал Илия Груев-младши в състава, елиминира Уест Хем след инфарктна развръзка и изпълнение на дузпи.

Срещата от четвъртфиналите на ФА Къп завърши 2:2 в редовното време и продълженията, а при наказателните удари "белите" триумфираха с 4:2.

Мачът започна с високо темпо и още в 26-ата минута японският полузащитник Ао Танака откри резултата за гостите. В средата на второто полувреме, след точно изпълнена дузпа от Доминик Калвърт-Люин, Лийдс удвои преднината си и изглеждаше, че пътят към полуфиналите е открит.

В 69-ата минута Илия Груев-младши се появи на терена.

В добавеното време Матеуш Фернандеш върна надеждите на "чуковете" с гол за 1:2, а само три минути по-късно Аксел Дизази изравни резултата, изпращайки мача в продължения.

Двата отбора не успяха да си отбележат гол в допълнителните 30 минути, което доведе до изпълнение на дузпи.

В самия край на продълженията мениджърът на Уест Хем Нуно Еспирито Сантош направи изненадваща смяна, като пусна на вратата 20-годишния дебютант Финли Херик. Младият страж успя да спаси първата дузпа, изпълнена от Джоел Пиру, но това не бе достатъчно – Джаред Боуен и Пабло Фелипе пропуснаха за домакините, а Лийдс реализира четири точни удара и си осигури място сред най-добрите четири в турнира.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове