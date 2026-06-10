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Георг Георгиев вижда рискове за позицията и интересите на България след решението за Украйна

Георг Георгиев вижда рискове за позицията и интересите на България след решението за Украйна

10 Юни, 2026 12:41 1 601 90

  • георг георгиев-
  • военна помощ-
  • украйна

Депутатът припомни, че общата стойност на получените от България средства в замяна на предоставена помощ надхвърля 1 млрд. лв., и даде пример с договор за 300 млн. лв. за боеприпаси, подписан от служебния вицепремиер Атанас Пеканов

Георг Георгиев вижда рискове за позицията и интересите на България след решението за Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият външен министър и депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев заяви в кулоарите на парламента, че вижда рискове за позицията и интересите на България след решението за Украйна.

"Ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи - те са едни, тези на Министерство на отбраната и премиера са други. Това или посочва разногласия в кабинета, или потвърждава тезата, която имаме - навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешнополитическа употреба, популистки се говори друго. Всяко политическо решение, обаче, има своите икономически измерители. Ние поставяме под заплаха ползите за нашите икономика, бюджет и предприятия. Всичко, което се е случвало като модернизация на българската армия, постъпления на средства в размер стотици милиарди - е функция на решения, които сме взимали през последните години", обясни той.

Депутатът припомни, че общата стойност на получените от България средства в замяна на предоставена помощ надхвърля 1 млрд. лв., и даде пример с договор за 300 млн. лв. за боеприпаси, подписан от служебния вицепремиер Атанас Пеканов. „Тезата, която се разпространява, че България е правила нещо в свой ущърб, не е вярна“, каза Георгиев.

Според него сегашното решение на правителството „рискува да наруши решенията на Народното събрание“.

Георгиев предупреди още, че спирането на помощта ще се отрази негативно и на българската отбранителна индустрия. „Бизнесът няма да работи. Това са хиляди работни места, милиарди в българската икономика – всичко това се поставя на карта“, посочи той. Според международни анализи именно българската индустрия може да е от съществено значение за успеха на Украйна.

Депутатът отбеляза още, че разнопосочните сигнали поставят на карта и позициите на България в НАТО и в общата европейска архитектура за сигурност. Той допълни, че по време на визитите си в чужбина министър-председателят не е споменавал намерението си страната да спре помощта за Украйна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фейк - либераст

    93 4 Отговор
    ГеорГ Георгиев напредва с материала! До сега целуваше ръце, а вече целува и........................!

    12:44 10.06.2026

  • 3 Какъв проблем

    78 2 Отговор
    Няма чий г да целува, голям зор!

    12:44 10.06.2026

  • 4 като видях целуващия ръце

    73 2 Отговор
    се изплю х с отвращение!

    12:45 10.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    59 3 Отговор
    ...убий ме ако знам що е цензуриран коментара! Вие идиоти ли сте бе или най-обикновени наглеци?!

    12:45 10.06.2026

  • 6 Гост

    66 1 Отговор
    Ако Украйна иска от нашето оръжие, но трябва чинно да си платят.

    12:45 10.06.2026

  • 7 хехе

    68 2 Отговор
    целувача на ръце пак се изходи.

    12:45 10.06.2026

  • 8 Окооо

    76 7 Отговор
    Еййй, как не им омръзна от сутринта насам.. Едни и същи, плюещи по правителството! Един след друг, представители на сглобката се редуват да жалят за спряната помощ за Украйна!!! Всеки пак техните лидерите Пеевски, Борисов, Петков и прочие получиха ордени за заслуги към Украйна и сега , какво стана изведнъж?????

    Коментиран от #11, #12

    12:46 10.06.2026

  • 9 Пич

    50 7 Отговор
    Всички популисти се метнаха на клона, за да си правят реклама от тази безсмислица!!! Всички знаят, че няма нищо повече, което може да се даде на Украйна, защото всичко беше дадено!!! Но на бизнеса с оръжие никой няма да пречи! А най важното беше пари да не дават, но не - ще дават!!! Радев си прави популистка хвалба пред избирателите - Обещах и спрях оръжието ( спрял е нещо, което вече го няма, но за Урсулианците е важно пари че ще дава)! А ГЕРБ и ПП знаят, че Радев реално нищо не е спрял, но популистки се мазнят на Урсулианците!!!

    12:48 10.06.2026

  • 10 честен ционист

    31 3 Отговор
    Еврей еврею продаёт машину.

    12:48 10.06.2026

  • 11 Даа

    65 4 Отговор

    До коментар #8 от "Окооо":

    Цялата продажба сглобка- ГЕРБ- ДПС, ПП, ДБ сътвориха безброй беди, дадоха много милиарди и въоръжение, дадоха им да си построят незаконен град край морето и сега, ревът ли, ревът!!!

    12:49 10.06.2026

  • 12 Хаха

    35 2 Отговор

    До коментар #8 от "Окооо":

    Получиха и дълбоко 🫦от укропосланничсата.

    12:49 10.06.2026

  • 13 Цвете

    8 35 Отговор
    САМАТА ИСТИНА. ЕДНО ГОВОРЯТ, А ДРУГО ВЪРШАТ ,ПОРАДИ ЛИПСА НА СРЕДСТВА Е ДОБРЕ ДОШЛО ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ ИЗНОСА КЪМ УКРАЙНА. ИНВЕСТИЦИИТЕ ОТ ТЯХ СА НАИСТИНА МИЛИАРД.

    Коментиран от #21, #32

    12:50 10.06.2026

  • 14 Георг Георгиев

    56 2 Отговор
    е нискоинтелигентно мекере, поставено заради добрия му слугинаж!

    Не ви прави чест да цитирате "мъдростите" на един празен чувал ...

    12:50 10.06.2026

  • 15 Отстрани

    58 3 Отговор
    Никой не го интересува какво дрънка израелската подметка и български държавен изменник Георг!

    12:51 10.06.2026

  • 16 Целувачът на крайници

    43 2 Отговор
    изпълзя по шарени чорапки

    12:51 10.06.2026

  • 17 Гошо Мъдреца

    41 3 Отговор
    Време ти е момче да зарежеш хубавата ти булка и детето и да покажеш на другите. евроатлантици как трепеш руснаци с българско оръжие. Зеленски може и медал да ти даде. В най-лошият случай ще те увият в синьо и жълто от глава до пети и ще получиш базплатно 2 кубика чернозем.

    12:52 10.06.2026

  • 18 Айше

    28 5 Отговор
    При свръхдефицит в държавата, рискът е да бъдеш уволнен веднага, ако подкрепяш войната и разходите за подкрепа на Украйна.

    12:53 10.06.2026

  • 19 Занемей

    42 2 Отговор
    ПедалИст.
    Заминавай за Украйна, като ти е толкова мъка.

    12:53 10.06.2026

  • 20 Механик

    38 2 Отговор
    Извинете! Тоя мъж, мъж ли е или е от педроханите?

    Коментиран от #25

    12:54 10.06.2026

  • 21 За какво говорите

    23 5 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Износа на България за Украйна за 2025 г. е 547 млн евро

    За сравнение - износа ни за Македония е 732 милиона ...

    Коментиран от #54, #79

    12:55 10.06.2026

  • 22 Хи хи

    26 3 Отговор
    Никакви рискове няма ! маленкия зеля да го пращат в Москва да преговаря за мир ! Ако не може да договори мир, значи е некадърник, да го сменят, и без тва мандатът му е мноооого просрочен !!

    12:55 10.06.2026

  • 23 Баце

    29 2 Отговор
    Ела да цункаш ръчичка .. и са не обаждай.

    12:56 10.06.2026

  • 24 Ужас

    32 2 Отговор
    целувача на г-за на сикаджииската герберска бянкянска мутра се изоди,а нещо да кажеш за еврозоната и еврото с което се хвалеше шефа ти нещо да кажеш б-к-ук

    12:57 10.06.2026

  • 25 От педроханките е,

    18 2 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    ама от внедрените при Банкята педроханки.

    12:57 10.06.2026

  • 26 604

    20 4 Отговор
    В панделата ще лежиш и ти и всички които подстрекава бг да влезе във война! Запомнете го това добре и то ще стане след края на войната , която ще изгубим!

    13:00 10.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДрайвингПлежър

    3 23 Отговор
    България никога не е подарявала оръжие на Украйна! Няколкото ни военни завода работят на пълен капацитет и продаваме оръжие на западни оръжейни компании които след това или подаряват или продават на Украйна. Нашата страна печели милиарди евро които постъпват в бюджета за социални плащания. Kayна мунчо след грандиозния му провал за цени ,доходи ,битка с олигархията, назначаване на калинки,след назначаването в ЦИК на дама чийто син живее с дъщеря му ,след целия този провал мунчо боташа стигна до кризисния пиар че " спира помощта за Украйна". България съвсем затъва икономически и финансово и зимата обявява дефолт. А и от Украинските бежанци страната е на плюс. Дали сме за тях около 20 млн.евро а ето колко сме получили. Друг е въпроса дали влязоха в бюджета или са откраднати от олигарси.
    От БНТ -
    България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
    Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.

    България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).

    Коментиран от #29, #77

    13:02 10.06.2026

  • 29 Пич

    4 17 Отговор

    До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":

    Кризисният мунчов боташов пиар че уж спираме оръжейната помощ за Украйна ще хване дикиш пред най низшите социални слоеве няколко дни. После като разберат истината ,като съвсем започнат да вият от глад,като се теглят нови милиардни заеми ,като мунчо краде като oткачен да плаща на олигарсите си ,като ви вдигат консумативи, ток и вода ,същите тези низши слоеве ще излязат да oкaчат мyнчо на улична лампа.

    13:03 10.06.2026

  • 30 Смешник

    18 4 Отговор
    Тоя дебил Георгиев не може да разбере че тук проблема не е само финансов а и морален Не може да се помага на един фашиски терористичен режим за сметка на българските данъкоплатци Като има желание да отделя собствени средства

    13:03 10.06.2026

  • 31 Няма такъв резил

    3 21 Отговор
    Герберите крадяха, но поне не са ни излагали така! Прогресивните се оказаха много неподготвени....грешка след грешка!

    Коментиран от #47

    13:03 10.06.2026

  • 32 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Президента спира само безплодната помощ, ако платят ще им изпратим.

    13:04 10.06.2026

  • 33 Някой

    21 2 Отговор
    Георг, ези проблеми ги виждаш само ти и кликата, която получава грантове от ЕС. Нормалните хора не виждат проблем тук, защото това означава край на безвъзмездните помощи в ущърб на населението на България.
    Но майцепродавеца си е майцепродавец!

    13:04 10.06.2026

  • 34 Индипендънт

    4 16 Отговор
    "Стратегическа грешка с тежки икономически последствия за България"-
    България не "подарява" нищо, а продаваме много: България не изпразва складовете си безвъзмездно. Напротив, родната отбранителна индустрия бележи рекордни обороти от милиарди евро именно заради засиленото търсене.
    Удар по българската икономика: ВПК е един от най-големите работодатели в страната. Рискуваме съдбата на над 50-60 000 служители и милиарда евро годишен оборот (около 4% БВП). Политическото самоизолиране застрашава тези работни места.
    Ще забравим ли за участие във възстановяването на Украйна. Страните, които обърнат гръб на Украйна в най-критичния момент, ще бъдат последна дупка на кавала. България доброволно се изключва от този огромен пазар и милиарди евро приходи.

    Коментиран от #36, #45, #76

    13:04 10.06.2026

  • 35 Така Така

    17 1 Отговор
    Последното решение е супер правилно, предишното беше отвратително. Подарихме толкова много неща на укровирмахта.

    13:05 10.06.2026

  • 36 Сатана Z

    8 5 Отговор

    До коментар #34 от "Индипендънт":

    Индипендънт също така уточнява че България никога не е подарявала оръжие и боеприпаси на Украйна а продавала. Военните ни заводи са работели на максимален капацитет като ВМЗ "Сопот" ,"Арсенал"- Казанлък, "Архус" - Лясковец и милиарди проходи за страната. Вместо приходи сегашните популисти на власт според ежедневника предпочитат да ощетяват най уязвимите социални групи като пенсионери ,майки ,безработни ,учащи и работещи в производството. А зимата когато излвзат тези всичките, милиардите ще липсват

    13:05 10.06.2026

  • 37 Мдаа

    10 2 Отговор
    Друго си е банкянския мангос да мазничи пред партньорите, а на заден план да ги минава с 200. Ей, няма по-големи боклуци от гербавите.

    13:07 10.06.2026

  • 38 Така е

    7 3 Отговор
    Западните лидери приеха Радев като национален герой. Това му даде сила. Засега спира оръжието за Украйна, скоро ще наложи вето на всички санкции срещу Русия. Орбан ряпа да яде.

    Коментиран от #46

    13:07 10.06.2026

  • 39 Анонимен

    8 2 Отговор
    Мистър научен капацитет рони крокодилски сълзи за случилото се нещастие.Човекът без мнение по много въпроси, се изцепи срещу новосформираното правителство с тежки предложения,целящи да натоварят още повече трудовият, изстрадал след изцепките на управленците,български народ.

    13:07 10.06.2026

  • 40 Хей.....

    14 4 Отговор
    Вие СЕРИОЗНО ли ?!
    След ,като толкова вие е мъчно за Украйна, хващайте пушките и отивайте на фронта !
    Как не вие СРАМ , само Украйна та Украйна, а къде е за вас БЪЛГАРИЯ???
    За какво въоръжение говори този ,ние НЯМАМЕ армия.....всичко,което имахме го ПОДАРИХМЕ ,за това ако искат да си плащат украинците!!!
    Много жалко,че гласът ми е бил за вас (ГЕРБ) смятах ,че сте БЪЛГАРИ ,но явно съм сбъркал .....!

    13:07 10.06.2026

  • 41 Кayна до зимата приключва на стълб

    3 14 Отговор
    Украйна няма да ви предостави възможност за участие във възстановяването на страната. От това ще загубят много български строителни фирми, производители на строителни материали и работни места. А ако Украйна спре да си купува боеприпаси от България, което неминуемо ще се случи скоро и в бюджета ще постъпят нула данъци. Пък вие ще теглите още заеми за попълване на бюджета. Всички държави в Европа подписаха договори с Украйна за съвместно производство на дронове с пари от ЕС по програмата SAFE. А вие мунчовци боташови слугувайте на русия, а за България не ви пука.

    Коментиран от #43

    13:07 10.06.2026

  • 42 Морски

    6 2 Отговор
    Аве какво на интересува какво вижда и не вижда тоя шушляк.Не на занимавайте с подобни калъфи и изтривалки

    13:08 10.06.2026

  • 43 Морски

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Кayна до зимата приключва на стълб":

    На много интересен ли се правиш или смяташ българите за глупаци?

    13:10 10.06.2026

  • 44 Народният представител ГГ

    5 2 Отговор
    явно не представлява интересите на народа, вкл и на украинския. Войните са бизнес за някои от рода на ГГ и смърт за други

    13:11 10.06.2026

  • 45 Да ама

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Индипендънт":

    Митето Стоянов каза, че спираме да даваме оръжие на Украйна, щото с наши патрони стрелят срещу руските другари. Затваряме всички военни заводи. Ние сме за мир.

    13:11 10.06.2026

  • 46 Смешник

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Така е":

    Абе общо взето Радев ще въведе ред в ЕС

    Коментиран от #74

    13:12 10.06.2026

  • 47 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Няма такъв резил":

    Много ти знае гагата!

    13:12 10.06.2026

  • 48 Паляк

    3 2 Отговор
    Не те знам, какво виждаш, но сте много малки за да имате право на глас. Изчезвай!

    Коментиран от #58

    13:12 10.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 1917

    8 2 Отговор
    Който иска да дава на Осрайна, защо взимат от всички нас??? Ще вдигат данъци, ще вдигат осигуровки, цените растат без граница, а ние даваме на О440срайна и на ззеленото ннаркобоссче!!!
    Ако се дава нещо на Осрайната - да спрем да плащаме данъци....

    Коментиран от #70

    13:12 10.06.2026

  • 51 Георге

    4 2 Отговор
    Вместо да ръсиш глупости, по добре си мълчи. Поне няма да се излагаш.

    13:13 10.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Българин

    8 3 Отговор
    Ти си минало,нищо не свърши когато беше на власт,а и никой сега не ти дава думата.Спира се военната помощ за Украйна.Точка.Българите не искаме да ставаме посредник в тази война.Пи-слаб министър досега от теб сме нямали.Няма да въоръжаваме терористи и да подкрепяме тероризма.

    13:15 10.06.2026

  • 54 Свилер

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "За какво говорите":

    Ти износа на оръжие готин не го виждаш по тай е засекретен по официалните данни Недей да пишеш глупости

    13:16 10.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Маринов

    10 2 Отговор
    Що давате думата и пространство в сайта на този придворен шут? Като началник на групи млади гербери пазеше от народната любов важната къща в Банкя. И си заслужи високоплатените постове, въпреки ограничения му познавателен ресурс. И сега дава мнение по голямата политика, която е далече от него. И в изложението има едни "стотици милиарди", които да възприемем като редакторска грешка, иначе е неистина

    13:16 10.06.2026

  • 57 Комсомолският Секретар на ГЕРБ-

    7 2 Отговор
    -Георг Георгиев,да не се обажда,защото вече е безгласна буква...!
    Знам...- боли,но требе да свиква,с новите реалности...!

    13:17 10.06.2026

  • 58 Ама те тия,май...

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Паляк":

    ...дават още по инерция...?!
    А бе вече друг решава кой и как ще кара влака...!

    13:19 10.06.2026

  • 59 Пловдив

    7 3 Отговор
    Махнете това нищожество!

    13:20 10.06.2026

  • 60 Иван 1

    4 1 Отговор
    Тупанар.

    13:22 10.06.2026

  • 61 бай Бончо

    8 1 Отговор
    Георг , приятелю ,чувствай се напълно свободен да даравяш заплатата си на Укарйна , ако трябва и спестяванията си и да отидеш доброволец . В България има хора които мислят различно от теб .

    13:22 10.06.2026

  • 62 Бегай от тука

    6 1 Отговор
    Опинец

    13:22 10.06.2026

  • 63 дрън дрън

    5 1 Отговор
    ЦЕЛУВАЙ ОХ, ПО НАДОЛУ, ОХ!

    13:23 10.06.2026

  • 64 И тоя за Украйна

    7 2 Отговор
    Още един продажен боклук.

    13:24 10.06.2026

  • 65 123

    4 1 Отговор
    Каква мъка, какъв рев, какво пищене, не е за вярване колко някой обичат Украйна или се навеждат на някои.

    13:25 10.06.2026

  • 66 Надзирател

    9 4 Отговор
    Георг, Борисов, Тагарев , Нейнски, Желязков и други соросоидни предатели скоро ще отидат за дълго в затвора !!! Тези престъпници ни докараха до фалит и национална катастрофа. Чака ги възмездие !!!

    13:25 10.06.2026

  • 67 Анонимен

    4 1 Отговор
    Я бегай бе, целувач на ръце и тиквопоклонник!

    13:27 10.06.2026

  • 68 Българин

    6 2 Отговор
    Георг Георгиев има пълното право да си дари имотите и заплатата на Украина ,дори никои не го спира да заминава за любимата си Украина.Ревнал кати нацисткиБиклук да дарява парите на хората.

    13:31 10.06.2026

  • 69 Цък

    3 3 Отговор
    Защо опозицията се наежи. Винаги съм бил да продаваме оръжие, това е бизнес, кофти бизнес но с голяма принадена стойност. Искаме да стигнем американците, сега сме като тях. Продаваме, не подаряваме. Частните фирми могат и да подаряват, има близки такива до ГЕРБ и др партии

    13:34 10.06.2026

  • 70 Добра идея

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "1917":

    Да се проведе референдум дали да се плащат данъци в България. Това е социална функция.

    13:34 10.06.2026

  • 71 Даа...

    3 6 Отговор
    А ние си мислехме, че милиционера бойко и неговите питомци, събирани по кръстовищата и одобрявани от пеевски, са дъно.
    Зелен чорап и фатмашката му сбиpщина пак ни опровергаха .

    13:35 10.06.2026

  • 72 Защо

    4 0 Отговор
    ...триеш ма К
    И ти ли целуваш пречупена у кръста...

    13:36 10.06.2026

  • 73 Нонсенс на име Георг

    4 0 Отговор
    Изявленията на въпросното лице са абсолютни блаблабла и популистки приказки, таргетиращи тотално незапознатите със сектора. Правителството говори за резервите на Въоръжените ни сили, които са ДЪРЖАВЕН ресурс и са заплатени и ще се заплащат със средства от държавния бюджет. От друга страна, за никой вече не е тайна, че оръжейната ни индустрия процъфтява в последните години именно заради индиректния износ в колосални количества на въоръжение за Украйна. И този процес изобщо няма да спре скоро. Така че кумеца на Баце да не се прави на луд умишлено, много добре знае за какво иде реч!

    13:37 10.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Никой не ни е виновен

    4 0 Отговор
    И тоя бранител на зайчарника беше външен министър на България?!
    "Спираме предоставянето на въоръжение на Украйна, но не и продажбата"

    13:39 10.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Пореден ненормалник фен на урко фашистит

    5 1 Отговор
    Разкарай се некадърник

    13:41 10.06.2026

  • 79 И ти си тотал щета

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "За какво говорите":

    Айде като толкова си отворен, провери колко е трансфера от България за Полша, и вероятно ще стигнеш до някакво прозрение.

    13:42 10.06.2026

  • 80 Някой

    4 0 Отговор
    Национални предатели като този в затвора.
    Във всичките си действия трябва да се ръководи от интереса на народа - българският - клетва от конституцията в която се кълнят.
    Нямат правото да насърчават към военни действия срещу България - НК, раздел предателство и шпионство, член 98 с 5-15 години затвор;
    Нямат правото да нанасят щети на България при представяне пред чужда държава или организация (за дарявания, заеми, ограничения и ощетяващи договори като за АЕЦ и оръжия) - НК, раздел предателство и шпионство, член 103 с 10-15 години затвор;
    Нямат правото да обслужват като агенти чужда държава или организация (например одобрени от посолството за службите) - НК, раздел предателство и шпионство, член 105 с 5-15 години затвор.

    13:44 10.06.2026

  • 81 9ти септември

    3 0 Отговор
    Този нещастник е за Беляне

    13:50 10.06.2026

  • 82 Баба ти

    3 1 Отговор
    Тоя брадат предател на българските интереси, харчил българска пара за киевската кафява чума, случайник в голямата ни политика, нещастник, защо не е в затвора.

    13:52 10.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Гарантирано от ГЕРБ

    3 1 Отговор
    Тия Дебилиот МафиотскатаГрупировка ГЕРБ със съдействието на ПП/ДБ и ДПС
    убиха Икономиката на България, Изпразниха хазната, вкараха ни насила в Евро зоната
    и Обрекоха хората на бедност, нищета и разруха,
    и сега вместо да се чувстват виновни пред народа, постоянно громят управляващите
    и дават съвети какво да прави правителствоти и какво е правилно, или неправилно

    13:58 10.06.2026

  • 86 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Ако някой не е виждал де.ил от без нито един ден трудов стаж ,НО Министър от ОПГ ГРОБ за България да види снимката.Този нац.предател плаче за Бай Ставри !!!!!!!!!!

    13:58 10.06.2026

  • 87 Тома

    3 0 Отговор
    Герги ще бъде начело на софияпрайд със знамето на дъгата

    13:59 10.06.2026

  • 88 Къде ми е статията?!

    4 0 Отговор
    За ,,Хубавото Наде",как заклеймява Радев,по въпроса...?!

    13:59 10.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 СЛОНА

    0 0 Отговор
    НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ТОЗ ФАШАГА

    14:43 10.06.2026

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