Георг Георгиев вижда рискове за позицията и интересите на България след решението за Украйна

Бившият външен министър и депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев заяви в кулоарите на парламента, че вижда рискове за позицията и интересите на България след решението за Украйна.
"Ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи - те са едни, тези на Министерство на отбраната и премиера са други. Това или посочва разногласия в кабинета, или потвърждава тезата, която имаме - навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешнополитическа употреба, популистки се говори друго. Всяко политическо решение, обаче, има своите икономически измерители. Ние поставяме под заплаха ползите за нашите икономика, бюджет и предприятия. Всичко, което се е случвало като модернизация на българската армия, постъпления на средства в размер стотици милиарди - е функция на решения, които сме взимали през последните години", обясни той.
Депутатът припомни, че общата стойност на получените от България средства в замяна на предоставена помощ надхвърля 1 млрд. лв., и даде пример с договор за 300 млн. лв. за боеприпаси, подписан от служебния вицепремиер Атанас Пеканов. „Тезата, която се разпространява, че България е правила нещо в свой ущърб, не е вярна“, каза Георгиев.
Според него сегашното решение на правителството „рискува да наруши решенията на Народното събрание“.
Георгиев предупреди още, че спирането на помощта ще се отрази негативно и на българската отбранителна индустрия. „Бизнесът няма да работи. Това са хиляди работни места, милиарди в българската икономика – всичко това се поставя на карта“, посочи той. Според международни анализи именно българската индустрия може да е от съществено значение за успеха на Украйна.
Депутатът отбеляза още, че разнопосочните сигнали поставят на карта и позициите на България в НАТО и в общата европейска архитектура за сигурност. Той допълни, че по време на визитите си в чужбина министър-председателят не е споменавал намерението си страната да спре помощта за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фейк - либераст
12:44 10.06.2026
3 Какъв проблем
12:44 10.06.2026
4 като видях целуващия ръце
12:45 10.06.2026
5 ДрайвингПлежър
12:45 10.06.2026
6 Гост
12:45 10.06.2026
7 хехе
12:45 10.06.2026
8 Окооо
Коментиран от #11, #12
12:46 10.06.2026
9 Пич
12:48 10.06.2026
10 честен ционист
12:48 10.06.2026
11 Даа
До коментар #8 от "Окооо":Цялата продажба сглобка- ГЕРБ- ДПС, ПП, ДБ сътвориха безброй беди, дадоха много милиарди и въоръжение, дадоха им да си построят незаконен град край морето и сега, ревът ли, ревът!!!
12:49 10.06.2026
12 Хаха
До коментар #8 от "Окооо":Получиха и дълбоко 🫦от укропосланничсата.
12:49 10.06.2026
13 Цвете
Коментиран от #21, #32
12:50 10.06.2026
14 Георг Георгиев
Не ви прави чест да цитирате "мъдростите" на един празен чувал ...
12:50 10.06.2026
15 Отстрани
12:51 10.06.2026
16 Целувачът на крайници
12:51 10.06.2026
17 Гошо Мъдреца
12:52 10.06.2026
18 Айше
12:53 10.06.2026
19 Занемей
Заминавай за Украйна, като ти е толкова мъка.
12:53 10.06.2026
20 Механик
Коментиран от #25
12:54 10.06.2026
21 За какво говорите
До коментар #13 от "Цвете":Износа на България за Украйна за 2025 г. е 547 млн евро
За сравнение - износа ни за Македония е 732 милиона ...
Коментиран от #54, #79
12:55 10.06.2026
22 Хи хи
12:55 10.06.2026
23 Баце
12:56 10.06.2026
24 Ужас
12:57 10.06.2026
25 От педроханките е,
До коментар #20 от "Механик":ама от внедрените при Банкята педроханки.
12:57 10.06.2026
26 604
13:00 10.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ДрайвингПлежър
От БНТ -
България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.
България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).
Коментиран от #29, #77
13:02 10.06.2026
29 Пич
До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":Кризисният мунчов боташов пиар че уж спираме оръжейната помощ за Украйна ще хване дикиш пред най низшите социални слоеве няколко дни. После като разберат истината ,като съвсем започнат да вият от глад,като се теглят нови милиардни заеми ,като мунчо краде като oткачен да плаща на олигарсите си ,като ви вдигат консумативи, ток и вода ,същите тези низши слоеве ще излязат да oкaчат мyнчо на улична лампа.
13:03 10.06.2026
30 Смешник
13:03 10.06.2026
31 Няма такъв резил
Коментиран от #47
13:03 10.06.2026
32 Гост
До коментар #13 от "Цвете":Президента спира само безплодната помощ, ако платят ще им изпратим.
13:04 10.06.2026
33 Някой
Но майцепродавеца си е майцепродавец!
13:04 10.06.2026
34 Индипендънт
България не "подарява" нищо, а продаваме много: България не изпразва складовете си безвъзмездно. Напротив, родната отбранителна индустрия бележи рекордни обороти от милиарди евро именно заради засиленото търсене.
Удар по българската икономика: ВПК е един от най-големите работодатели в страната. Рискуваме съдбата на над 50-60 000 служители и милиарда евро годишен оборот (около 4% БВП). Политическото самоизолиране застрашава тези работни места.
Ще забравим ли за участие във възстановяването на Украйна. Страните, които обърнат гръб на Украйна в най-критичния момент, ще бъдат последна дупка на кавала. България доброволно се изключва от този огромен пазар и милиарди евро приходи.
Коментиран от #36, #45, #76
13:04 10.06.2026
35 Така Така
13:05 10.06.2026
36 Сатана Z
До коментар #34 от "Индипендънт":Индипендънт също така уточнява че България никога не е подарявала оръжие и боеприпаси на Украйна а продавала. Военните ни заводи са работели на максимален капацитет като ВМЗ "Сопот" ,"Арсенал"- Казанлък, "Архус" - Лясковец и милиарди проходи за страната. Вместо приходи сегашните популисти на власт според ежедневника предпочитат да ощетяват най уязвимите социални групи като пенсионери ,майки ,безработни ,учащи и работещи в производството. А зимата когато излвзат тези всичките, милиардите ще липсват
13:05 10.06.2026
37 Мдаа
13:07 10.06.2026
38 Така е
Коментиран от #46
13:07 10.06.2026
39 Анонимен
13:07 10.06.2026
40 Хей.....
След ,като толкова вие е мъчно за Украйна, хващайте пушките и отивайте на фронта !
Как не вие СРАМ , само Украйна та Украйна, а къде е за вас БЪЛГАРИЯ???
За какво въоръжение говори този ,ние НЯМАМЕ армия.....всичко,което имахме го ПОДАРИХМЕ ,за това ако искат да си плащат украинците!!!
Много жалко,че гласът ми е бил за вас (ГЕРБ) смятах ,че сте БЪЛГАРИ ,но явно съм сбъркал .....!
13:07 10.06.2026
41 Кayна до зимата приключва на стълб
Коментиран от #43
13:07 10.06.2026
42 Морски
13:08 10.06.2026
43 Морски
До коментар #41 от "Кayна до зимата приключва на стълб":На много интересен ли се правиш или смяташ българите за глупаци?
13:10 10.06.2026
44 Народният представител ГГ
13:11 10.06.2026
45 Да ама
До коментар #34 от "Индипендънт":Митето Стоянов каза, че спираме да даваме оръжие на Украйна, щото с наши патрони стрелят срещу руските другари. Затваряме всички военни заводи. Ние сме за мир.
13:11 10.06.2026
46 Смешник
До коментар #38 от "Така е":Абе общо взето Радев ще въведе ред в ЕС
Коментиран от #74
13:12 10.06.2026
47 гост
До коментар #31 от "Няма такъв резил":Много ти знае гагата!
13:12 10.06.2026
48 Паляк
Коментиран от #58
13:12 10.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 1917
Ако се дава нещо на Осрайната - да спрем да плащаме данъци....
Коментиран от #70
13:12 10.06.2026
51 Георге
13:13 10.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Българин
13:15 10.06.2026
54 Свилер
До коментар #21 от "За какво говорите":Ти износа на оръжие готин не го виждаш по тай е засекретен по официалните данни Недей да пишеш глупости
13:16 10.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Маринов
13:16 10.06.2026
57 Комсомолският Секретар на ГЕРБ-
Знам...- боли,но требе да свиква,с новите реалности...!
13:17 10.06.2026
58 Ама те тия,май...
До коментар #48 от "Паляк":...дават още по инерция...?!
А бе вече друг решава кой и как ще кара влака...!
13:19 10.06.2026
59 Пловдив
13:20 10.06.2026
60 Иван 1
13:22 10.06.2026
61 бай Бончо
13:22 10.06.2026
62 Бегай от тука
13:22 10.06.2026
63 дрън дрън
13:23 10.06.2026
64 И тоя за Украйна
13:24 10.06.2026
65 123
13:25 10.06.2026
66 Надзирател
13:25 10.06.2026
67 Анонимен
13:27 10.06.2026
68 Българин
13:31 10.06.2026
69 Цък
13:34 10.06.2026
70 Добра идея
До коментар #50 от "1917":Да се проведе референдум дали да се плащат данъци в България. Това е социална функция.
13:34 10.06.2026
71 Даа...
Зелен чорап и фатмашката му сбиpщина пак ни опровергаха .
13:35 10.06.2026
72 Защо
И ти ли целуваш пречупена у кръста...
13:36 10.06.2026
73 Нонсенс на име Георг
13:37 10.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Никой не ни е виновен
"Спираме предоставянето на въоръжение на Украйна, но не и продажбата"
13:39 10.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Пореден ненормалник фен на урко фашистит
13:41 10.06.2026
79 И ти си тотал щета
До коментар #21 от "За какво говорите":Айде като толкова си отворен, провери колко е трансфера от България за Полша, и вероятно ще стигнеш до някакво прозрение.
13:42 10.06.2026
80 Някой
Във всичките си действия трябва да се ръководи от интереса на народа - българският - клетва от конституцията в която се кълнят.
Нямат правото да насърчават към военни действия срещу България - НК, раздел предателство и шпионство, член 98 с 5-15 години затвор;
Нямат правото да нанасят щети на България при представяне пред чужда държава или организация (за дарявания, заеми, ограничения и ощетяващи договори като за АЕЦ и оръжия) - НК, раздел предателство и шпионство, член 103 с 10-15 години затвор;
Нямат правото да обслужват като агенти чужда държава или организация (например одобрени от посолството за службите) - НК, раздел предателство и шпионство, член 105 с 5-15 години затвор.
13:44 10.06.2026
81 9ти септември
13:50 10.06.2026
82 Баба ти
13:52 10.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Гарантирано от ГЕРБ
убиха Икономиката на България, Изпразниха хазната, вкараха ни насила в Евро зоната
и Обрекоха хората на бедност, нищета и разруха,
и сега вместо да се чувстват виновни пред народа, постоянно громят управляващите
и дават съвети какво да прави правителствоти и какво е правилно, или неправилно
13:58 10.06.2026
86 ШЕФА
13:58 10.06.2026
87 Тома
13:59 10.06.2026
88 Къде ми е статията?!
13:59 10.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 СЛОНА
14:43 10.06.2026