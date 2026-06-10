Георг Георгиев вижда рискове за позицията и интересите на България след решението за Украйна

Бившият външен министър и депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев заяви в кулоарите на парламента, че вижда рискове за позицията и интересите на България след решението за Украйна.

"Ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи - те са едни, тези на Министерство на отбраната и премиера са други. Това или посочва разногласия в кабинета, или потвърждава тезата, която имаме - навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешнополитическа употреба, популистки се говори друго. Всяко политическо решение, обаче, има своите икономически измерители. Ние поставяме под заплаха ползите за нашите икономика, бюджет и предприятия. Всичко, което се е случвало като модернизация на българската армия, постъпления на средства в размер стотици милиарди - е функция на решения, които сме взимали през последните години", обясни той.

Депутатът припомни, че общата стойност на получените от България средства в замяна на предоставена помощ надхвърля 1 млрд. лв., и даде пример с договор за 300 млн. лв. за боеприпаси, подписан от служебния вицепремиер Атанас Пеканов. „Тезата, която се разпространява, че България е правила нещо в свой ущърб, не е вярна“, каза Георгиев.

Според него сегашното решение на правителството „рискува да наруши решенията на Народното събрание“.

Георгиев предупреди още, че спирането на помощта ще се отрази негативно и на българската отбранителна индустрия. „Бизнесът няма да работи. Това са хиляди работни места, милиарди в българската икономика – всичко това се поставя на карта“, посочи той. Според международни анализи именно българската индустрия може да е от съществено значение за успеха на Украйна.

Депутатът отбеляза още, че разнопосочните сигнали поставят на карта и позициите на България в НАТО и в общата европейска архитектура за сигурност. Той допълни, че по време на визитите си в чужбина министър-председателят не е споменавал намерението си страната да спре помощта за Украйна.