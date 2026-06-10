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Проверяват леки коли и камиони за неизправности в Монтанско

Проверяват леки коли и камиони за неизправности в Монтанско

10 Юни, 2026 12:52 801 10

  • камиони-
  • монтанско-
  • неизправности

Специализираната полицейска операция се провежда от сутринта на четири места в областта

Проверяват леки коли и камиони за неизправности в Монтанско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Акция на пътна полицията в Монтанско - проверяват се техническата изправност на автомобилите и се извършва контрол върху нарушенията, които могат да доведат до настъпване на пътно-транспортни произшествия, съобщават Нова ТВ.

Специализираната полицейска операция се провежда от сутринта на четири места в област Монтана.

"Проверява се за всякакви нарушения по закона за движения по пътищата и контрол основно на пътното движение с цел превенция и ограничаване и ограничаване на произшествията", заяви старши инспектор от РУ-Вършец Младен Ценов.

Децата от Детското полицейско управление във Вършец раздаваха специални брошури, изработени от областната дирекция на полицията в Монтана.

"Изготвили сме два вида брошури - едните за от Районното във Вършец, а другите са от ОД-МВР Монтана. Едните са насочени към водачите, а другите са насочени към рисковата група от деца", каза Талита Илиева от РУ-Вършец.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реална ситуация

    18 0 Отговор
    99% от произшествията в региона се дължат на ужасната инфраструктура и неподдържаните пътища. Плащаме винетки, а сме забравени от бога..

    Коментиран от #8

    13:01 10.06.2026

  • 2 ПЪЛНЯТ ДЖОБОВЕ И ГИ КРИЯТ В ХРАСТИТЕ

    12 0 Отговор
    НИЩО НЕ ПРОВЕРЯВАТ !

    13:05 10.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    14 0 Отговор
    МАЛОУМИЕ МИЛИЦИОНЕРСКО!

    А що не проверявате техническата изправност на пътя?!!
    Каква точно техническа изправност ще проверите като спрете някой в шубраците?!
    Кои са тия нарушения, които могат да доведат до произшествие?!

    ФУРАЖКАДЖИИТЕ С НОВ ЕНТУСИАЗЪМ ПОДЕМАТ ТЕРОРА ВЪРХУ ШОФЬОРИТЕ!
    Щото главния шапкар на републиката се изказа в тоя смисъл и гледат да се намазнят на новото ръководство!

    Коментиран от #5

    13:05 10.06.2026

  • 4 в кратце

    3 0 Отговор
    ... с цел превенция и ограничаване на произшествията", ....Леко с добавянето на думи!!!

    13:08 10.06.2026

  • 5 Истината

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Дори първокласни пътища са обрасли с треволяци ,храсталаци и клонаци и видимост никаква няма,банкети също ,но средства за поддръжка в стотици милиони се...УСВОЯВАТ!
    За асфалта да не говорим...
    Това се получава ,когато БАНАНИТЕ са 2-3 пъти по-евтини от РОДНИТЕ ДОМАТИ...
    ДемоКРАДЦИя егати...
    Ручайте...БАНАНА!

    13:29 10.06.2026

  • 6 Вие сте напълно ненормални

    6 0 Отговор
    Некадърни те мързеливци от кат

    13:39 10.06.2026

  • 7 дядо дръмпир да ви намести по чешки...

    3 0 Отговор
    Това е същото като да ти кажат на авто-прегледа ,че пожарогасителят ти не е минал сертифициране и е по изгодно да дадеш 19€ от това да ходиш с изправният пожарогасител в автомобила ти да го сертиицират тези "Герои" по ташо-рокада - БОРЦИТЕ с огъня.....

    13:55 10.06.2026

  • 8 Реално се дължат

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реална ситуация":

    на големия брой неграмотни лилави венци.

    14:05 10.06.2026

  • 9 един БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор
    Васко-Пачката, който се вряза в градски автобус със 218 км/ч, живее в общинско жилище за социално слаби.Веднъж е изгонен от него, но след това е върнат с решение на прочутия български съд. Същата съдийка преди време спира бутането на автокъща Капитолия в Борисовата
    разследване на Bird bg

    14:09 10.06.2026

  • 10 СЛОНА

    2 0 Отговор
    НЕ МИ РАБОТИ КЛИМАТИКА,И МИ Е ЖЕГА ДА ПРАВЯ НЕЩО В КОЛАТА,ЗАТОВА ОТИВАМ В ГОРАТА.......

    14:32 10.06.2026

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