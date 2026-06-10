Проверяват леки коли и камиони за неизправности в Монтанско

Акция на пътна полицията в Монтанско - проверяват се техническата изправност на автомобилите и се извършва контрол върху нарушенията, които могат да доведат до настъпване на пътно-транспортни произшествия, съобщават Нова ТВ.

Специализираната полицейска операция се провежда от сутринта на четири места в област Монтана.

"Проверява се за всякакви нарушения по закона за движения по пътищата и контрол основно на пътното движение с цел превенция и ограничаване и ограничаване на произшествията", заяви старши инспектор от РУ-Вършец Младен Ценов.

Децата от Детското полицейско управление във Вършец раздаваха специални брошури, изработени от областната дирекция на полицията в Монтана.

"Изготвили сме два вида брошури - едните за от Районното във Вършец, а другите са от ОД-МВР Монтана. Едните са насочени към водачите, а другите са насочени към рисковата група от деца", каза Талита Илиева от РУ-Вършец.