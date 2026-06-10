Проверяват леки коли и камиони за неизправности в Монтанско

Акция на пътна полицията в Монтанско - проверяват се техническата изправност на автомобилите и се извършва контрол върху нарушенията, които могат да доведат до настъпване на пътно-транспортни произшествия, съобщават Нова ТВ.
Специализираната полицейска операция се провежда от сутринта на четири места в област Монтана.
"Проверява се за всякакви нарушения по закона за движения по пътищата и контрол основно на пътното движение с цел превенция и ограничаване и ограничаване на произшествията", заяви старши инспектор от РУ-Вършец Младен Ценов.
Децата от Детското полицейско управление във Вършец раздаваха специални брошури, изработени от областната дирекция на полицията в Монтана.
"Изготвили сме два вида брошури - едните за от Районното във Вършец, а другите са от ОД-МВР Монтана. Едните са насочени към водачите, а другите са насочени към рисковата група от деца", каза Талита Илиева от РУ-Вършец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реална ситуация
Коментиран от #8
13:01 10.06.2026
2 ПЪЛНЯТ ДЖОБОВЕ И ГИ КРИЯТ В ХРАСТИТЕ
13:05 10.06.2026
3 ДрайвингПлежър
А що не проверявате техническата изправност на пътя?!!
Каква точно техническа изправност ще проверите като спрете някой в шубраците?!
Кои са тия нарушения, които могат да доведат до произшествие?!
ФУРАЖКАДЖИИТЕ С НОВ ЕНТУСИАЗЪМ ПОДЕМАТ ТЕРОРА ВЪРХУ ШОФЬОРИТЕ!
Щото главния шапкар на републиката се изказа в тоя смисъл и гледат да се намазнят на новото ръководство!
Коментиран от #5
13:05 10.06.2026
4 в кратце
13:08 10.06.2026
5 Истината
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Дори първокласни пътища са обрасли с треволяци ,храсталаци и клонаци и видимост никаква няма,банкети също ,но средства за поддръжка в стотици милиони се...УСВОЯВАТ!
За асфалта да не говорим...
Това се получава ,когато БАНАНИТЕ са 2-3 пъти по-евтини от РОДНИТЕ ДОМАТИ...
ДемоКРАДЦИя егати...
Ручайте...БАНАНА!
13:29 10.06.2026
6 Вие сте напълно ненормални
13:39 10.06.2026
7 дядо дръмпир да ви намести по чешки...
13:55 10.06.2026
8 Реално се дължат
До коментар #1 от "Реална ситуация":на големия брой неграмотни лилави венци.
14:05 10.06.2026
9 един БЪЛГАРИН
разследване на Bird bg
14:09 10.06.2026
10 СЛОНА
14:32 10.06.2026